Scontro sulla 387, 3 feriti in ospedale 

Ennesimo incidente stradale sulla statale 387, quasi al chilometro 9, in territorio di Selargius. Tre i feriti, tutti accompagnati in ospedale in codice giallo: hanno riportato delle ferite superficiali e contusioni, non particolarmente gravi.

Sul posto, con le ambulanze del 118, sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Nell’incidente sono rimasti coinvolti una Ford e un Doblò: ancora da chiarire le cause del tamponamento. Illeso il conducente di uno dei due mezzi, a essere feriti sono stati la conducente e i due passeggeri dell’altra auto coinvolta.

L’incidente si è verificato alle 9.30 di ieri mattina: il traffico, inevitabilmente, ha subito notevoli rallentamenti sino all’arrivo della polizia locale di Selargius. I feriti sono stati subito soccorsi e accompagnati in ospedale dalle ambulanze del 118.

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