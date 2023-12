Scontro sulla 195, tre feriti 

Tre auto coinvolte e altrettanti feriti portati al pronto soccorso, uno di loro sarebbe in gravi condizioni ma nessuno in pericolo di vita. È questo il bilancio, ancora parziale, dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla 195, nel tratto in cui la statale si riduce da quattro a due corsie. La strada è stata chiusa a lungo dai carabinieri per consentire ai soccorritori di intervenire e agli agenti della Polizia locale di effettuare i rilevi, così si sono create delle lunghe corde sino a tarda sera.

La dinamica

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre auto: una Bmw, una Fiat Punto è una Peruget 206. Quest’ultima dopo l’urto è finita fuori strada. Il primo impatto, uno scontro frontale, è è stato violentissimo: uno dei veicoli ha riportato danni lungo tutta la fiancata e sono esplosi gli airbag, mentre un altro ha completamente distrutto la parte anteriore. Ad avere la peggio è stato il conducente della Fiat Punto, che dopo i primi soccorsi è stato accompagnato in ospedale in codice rosso.

I soccorsi

A dare l’allarme sono stati proprio gli occupanti di uno dei veicoli che hanno chiamato subito il 118. Sul posto sono intervenute varie ambulanze che hanno soccorso i feriti più gravi, alcuni dei quali portati al pronto soccorso per accertamenti. Solo le condizioni di uno dei conducenti sarebbero ritenute più gravi dai medici, ma nessuno per fortuna sarebbe in pericolo di vita. Nel frattempo, per consentire ai soccorritori di lavorare, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno chiuso la strada e deviato il traffico, mentre gli agenti della Sezione infortunistica della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi di legge per cercare di ricostruire la dinamica.

Traffico in tilt

Il traffico lungo la 195 è andato in tilt per oltre un’ora e mezza, sino a quando la deviazione imposta a monte dell’incidente non ha iniziato a far defluire le auto incolonnate nella zona industriale del Cacip. Le lunghe code, però, sono rimaste sino a tarda sera. Solo quando era già buio i veicoli sono stati rimossi e la circolazione è tornata normale. Per ora non è stato ancora possibile ipotizzare una dinamica e le eventuali responsabilità.

