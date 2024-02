Scontro sulla 195 “rac”: vettura perde una ruota E in viale Marconi paura per un’auto in fiamme 

Disagi e apprensione ieri sulla strada statale 195 “rac” e in viale Marconi: nel primo caso, in un incidente, un’auto ha subito gravi danni e ha perso una ruota, nel secondo una vettura ha preso fuoco e il conducente è riuscito a scendere dal mezzo. Inevitabili le conseguenze sul traffico: si sono formate lunghe file di macchine e camion fino a quando gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del fuoco hanno completato il loro lavoro.

Le fiamme

La prima situazione si è verificata ieri mattina in viale Marconi, all’altezza della caserma dei vigili del fuoco: una vettura è andata distrutta in un incendio. Le fiamme sono divampate mentre l’auto stava percorrendo la rampa che porta in viale Marconi. Il conducente è sceso subito, senza avere conseguenze. I vigili sono arrivati rapidamente, spegnendo il rogo. Per quasi un’ora ci sono stati dei rallentamenti in ingresso alla città.

Lo schianto

Verso le 13,30 c’è stato l’incidente sulla statale 195 “rac”, subito dopo la rampa d’accesso che arriva da via Santa Gilla, in direzione Elmas. Per cause ancora da chiarire, una vettura ha riportato ingenti danni e perso una ruota nello scontro con un’altra auto. Sul posto oltre alla Polizia Locale (gli agenti devono ricostruire la dinamica dell’incidente) anche un’ambulanza del 118 per soccorrere una persona che ha riportato lievi ferite. (m. v.)

