Scontro sulla 131, traffico paralizzato 

Traffico bloccato e coda chilometrica ieri mattina per un tamponamento che ha coinvolto tre automezzi sulla statale 131, all’altezza di Monastir. L’incidente, che fortunatamente non ha avuto conseguenze serie per gli occupanti dei mezzi, è avvento intorno alle 10 al chilometro 20,700, nella carreggiata direzione Cagliari.

Il traffico sostenuto e l’imprudenza sarebbero tra le cause dell’incidente che ha coinvolto due autovetture e un mezzo pesante. La dinamica (i mezzi incidentati hanno occupato gran parte della quattro corsie) e la posizione (a qualche centinaio di metri dal restringimento di carreggiata reso necessario dai lavori per la sostituzione del guard-rail centrale della Carlo Felice) hanno causato il blocco provvisorio del traffico che è andato in tilt. Sul posto, per i rilievi di rito, la Polizia stradale, mentre il personale dell’Anas ha lavorato per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione. (i. pil.)

