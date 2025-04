Scontro sulla 131, strada chiusa 

L’impatto violento, poi quella perdita di gas che ha scatenato il panico sulla 131. È stato proprio il carico di Gpl dell’autocisterna tamponata la maggiore preoccupazione dei soccorritori anche se, dopo i primi rilievi, è stato subito escluso il rischio di un’esplosione. La Statale 131 dal bivio per Terralba in direzione Cagliari è rimasta chiusa per oltre tre ore, il traffico deviato sulle strade complanari mentre tantissimi mezzi sono rimasti incolonnati e bloccati. Disagi fino a tarda sera, quando il mezzo pesante è stato spostato e la strada messa in sicurezza.

Lo scontro

L’incidente è avvenuto intorno alle 15 all’altezza del chilometro 67,5 in territorio di Uras. Un furgone ha tamponato l’autocisterna che trasportava Gpl. Il conducente è rimasto ferito ed è stato accompagnato al San Martino in codice giallo dagli operatori del 118. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco di Oristano con due squadre (tra cui una specializzata Nucleare, biologico, chimico e radiologico) che in via precauzionale hanno immediatamente chiuso il tratto di strada e messo in sicurezza i veicoli. I vigili hanno individuato una leggera perdita di gas residuo e presidiato l’area fino all’arrivo del mezzo speciale che ha permesso di trasportare la cisterna in sicurezza.

I disagi

Sulla Statale sono arrivati i carabinieri di Mogoro e la polizia stradale di Oristano. Gli agenti della Polstrada dal bivio di Terralba hanno deviato la circolazione nelle strade parallele ma ci sono stati grossi disagi al traffico. Le auto che erano già in quel tratto sono rimaste incolonnate per ore, si sono formate code per diversi chilometri. Solo a fine serata, la situazione è tornata alla normalità e il traffico ha potuto riprendere in maniera regolare in direzione Cagliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA