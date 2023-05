Scontro sulla 131, feriti i 2 conducenti 

Momenti di paura ieri mattina sulla Statale 131 all’altezza di Mogoro per un incidente stradale. L’autista di un furgone si era fermato per recuperare un pacco caduto da un altro mezzo sulla carreggiata quando è sopraggiunto un altro furgone che non ha potuto evitare l’impatto. L’urto è stato molto violento e l’autista (un 47enne originario di Capoterra) è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Immediatamente sono scattati i soccorsi, due militari dell’Oristanese che transitavano in quel tratto si sono subito fermati per i primi soccorsi ed evitare ulteriori problemi. L’autista di Capoterra è stato accompagnato all’ospedale di Cagliari, con diversi traumi e ferite alle gambe mentre il conducente dell’altro furgone (un quarantenne di Cagliari) è stato trasferito al San Martino di Oristano. Sul posto i vigili del fuoco di Ales e i carabinieri di Mogoro.

