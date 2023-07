Scontro sulla 131,  autista salvo 

L’impatto con un’auto, poi il furgone è finito fuori dalla sede stradale per un centinaio di metri. L’autista è riuscito a uscire con le sue forze fuori dall’abitacolo del furgone dilaniato nell’incidente. È stato subito soccorso dagli operatori del 118, mobilitati assieme ai vigili del fuoco ieri pomeriggio sulla 131 dnc, vicino a Ottana. Teatro dell’incidente il chilometro 21.200 in direzione Abbasanta. Intorno alle 15.30 l’impatto tra i due mezzi con il furgone scivolato nel campo, fuori dall’asfalto. Il 118 di Ottana è subito intervenuto in soccorso dell’autista che è comunque riuscito a uscire dal furgone da solo. Poi è stato stabilizzato e accompagnato in ambulanza all’ospedale di Nuoro. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il veicolo e la sede stradale. Sul posto anche Polstrada e carabinieri.

