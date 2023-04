Scontro sulla 130, donna in fin di vita 

Marito e moglie al Brotzu entrambi con un trauma toracico, lieve per lui, mentre lei – estratta dai rottami dai vigili del fuoco – sarebbe in serio pericolo di vita. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 19,45 sulla strada statale 130, all’altezza dell’ultimo ingresso per Elmas in direzione Cagliari.

La collisione

Distrutte le due auto coinvolte, una Peugeot 206 e una Bmw serie 1. La dinamica, ieri fino a tarda sera, era ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Benedetto. Le due auto viaggiavano entrambe verso il capoluogo quando, per cause ancora da definire, sono entrate in contatto all’altezza della rotatoria, al chilometro 5,450. La Bmw è rimasta in carreggiata, mentre la Peugeot – dopo una carambola sul nastro d’asfalto – è volata fuori strada, finendo in un terreno.

Stretta tra le lamiere

Ad avere la peggio, la donna che viaggiava insieme al marito sulla vettura francese: è rimasta incastrata nell’abitacolo e ha dovuto attendere l’intervento dei vigili del fuoco per essere liberata dalle lamiere che la imprigionavano. Un intervento molto delicato, quello effettuato dai vigili, che infine hanno dato modo agli operatori sanitari di soccorrere la ferita le cui condizioni, purtroppo, sono apparse subito molto gravi. La donna e il marito sono stati presi in carico da una delle équipe inviate sul posto dalla centrale operativa del 118 e portati al Brotzu in codice rosso. La conducente della Bmw, invece, ha rifiutato i soccorsi: per lei solo lievi contusioni. La macchina, dopo l’impatto, si è arenata su uno spazio della corsia, mentre l’altro veicolo è stato sbalzato al di là della carreggiata.