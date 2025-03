Scontro sulla 126, muore un pensionato 

Uno schianto violentissimo e una nuova croce sulla Statale 126, dove ieri è morto un 72enne di San Giovanni Suergiu. La sua Panda si è scontrata con una Porche Macan e sono stati inutili tutti i tentativi di rianimare il pensionato Fabiano Locci, rimasto incastrato tra le lamiere della sua utilitaria.

L’incidente

L’incidente mortale avvenuto ieri a mezzogiorno è l’ennesimo sul rettilineo della strada statale 126 che costeggia San Giovanni. E ancora una volta la dinamica è simile a tanti altri incidenti accaduti negli ultimi anni: uno scontro fra un veicolo che percorre la Statale con uno che arriva dalle strade laterali. Nell’impatto sono rimasti feriti anche due uomini a bordo del Porsche Macan: si tratta di Paolo Sabiu, 50 anni (era lui al volante del Suv) e Massimiliano Cambarau, originari di Cagliari, ma residenti a San Giovanni Suergiu. Da chiarire con esattezza la dinamica dello scontro, accaduto all’altezza dello svincolo per via Zara. Si saprà qualcosa di più quando verranno interrogati i due feriti. Di sicuro il Porsche ha colpito la Panda che è finita, ribaltata, diverse decine di metri più avanti incastrata in cunetta. Ad assistere alla scena alcune persone che si trovavano nei pressi di un capanno adibito a rivendita di frutta e verdura: hanno rischiato anche loro. Negli istanti poco dopo all’incidente, in attesa che arrivassero forze dell’ordine e ambulanze, alcuni automobilisti hanno fermato il traffico per agevolare i soccorsi: tra loro anche i militari del 24esimo Reggimento artiglieria di Messina diretti a Teulada. Poi sono giunti i vigili del fuoco, l’ambulanza di Solki Soccorso, la medicalizzata del Sirai, la Radiomobile, i carabinieri della stazione di San Giovanni, la polizia stradale e gli uomini dell’Anas.

I soccorsi

La situazione è apparsa sin dal primo momento particolarmente grave. Fabiano Secci è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo. I vigili hanno divaricato lo sportello della Panda per consentire ai medici di intervenire ma dopo i primi tentativi è parso chiaro che per il pensionato non ci fosse più nulla da fare. Nel frattempo Massimiliano Cambarau è stato portato al Brotzu di Cagliari per sospette fratture, mentre Paolo Sabiu è finito al Sirai per accertamenti. E su San Giovanni Suergiu è di nuovo calato un velo di tristezza: già altre volte in quel tratto di strada si sono verificati numerosi incidenti mortali.

Fabiano Locci, era molto conosciuto in paese. In passato aveva lavorato come autotrasportatore e aveva gestito una stazione di servizio. Era parente della sindaca Elvira Usai: «Esprimiamo profonda tristezza – commenta la prima cittadina – ma anche un appello: al di là delle responsabilità da accertare, occorre prudenza».

