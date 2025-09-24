Scontro sulla 125: sette feriti, due gravi, strada chiusa per ore 

Tre mezzi e 14 persone coinvolte, sette feriti di cui due gravissimi: è il drammatico bilancio dell’ennesimo incidente sulla statale 125, l’insidiosa strada stretta e piena di curve che collega Olbia ad Arzachena. Lo scontro poco prima delle 17 in località Su Stazzu Saraghinu, territorio di San Pantaleo. Secondo una prima ricostruzione, una Volkswagen Golf, con due turisti stranieri a bordo, che viaggiava da Olbia verso Arzachena, all’altezza di una curva avrebbe invaso leggermente la corsia opposta mentre arrivava un Fiorino bianco con a bordo due uomini. Il mezzo, urtato dalla Golf, è finito su un minibus a bordo del quale viaggiavano dieci persone.

Immediatamente è scattata l’emergenza, il 118 è intervenuto con l'elisoccorso e cinque ambulanze. I due feriti più gravi sono stati trasportati dall'elisoccorso Areus all'ospedale San Francesco di Nuoro. Serie anche le condizioni di altri tre pazienti, in codice rosso, trasportati al Giovanni Paolo II di Olbia, altri due con traumi minori trasferiti all’ospedale Paolo Dettori di Tempio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Olbia che ha effettuato i rilievi e sta svolgendo i necessari accertamenti sulla dinamica dell’incidente.

La strada è rimasta chiusa per oltre due ore creando notevoli rallentamenti e disagi nel collegamento tra Olbia e la costa nord.

