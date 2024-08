Scontro sulla 125: cinque feriti 

Cinque persone coinvolte, tra cui due bambini, tutte in codice rosso e una ricoverata nel reparto di Rianimazione del Giovanni Paolo II: è il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto ieri sulla Strada statale 125 che collega Olbia ad Arzachena. All'altezza della località Casagliana, un violentissimo scontro frontale tra un camion, guidato da un uomo gallurese di 72 anni, e un camper con a bordo una famiglia slovacca: per cause ancora da chiarire, al vaglio della Polizia Stradale intervenuta sul luogo dell'incidente per i rilievi, il camion, che percorreva la strada statale in direzione di Olbia, ha invaso la corsia opposta impattando sulla fiancata sinistra del camper.

Fuori strada il mezzo pesante, l'autista è stato estratto dalle lamiere in arresto cardiaco e affidato dalla squadra dei Vigili del fuoco al personale del 118 che, dopo vari tentativi di rianimare l'uomo, lo ha trasportato in elisoccorso all'ospedale di Olbia. In gravi condizioni, anche, i quattro turisti che viaggiavano sul camper, tra cui due ragazzini di 11 e 14 anni che hanno riportato pesanti lesioni.

Statale al palo

Quello di ieri è l'ennesimo incidente sulla strada che porta ad Arzachena e in Costa Smeralda, a Palau e fino a Santa Teresa: un tracciato di 25 chilometri a due corsie, stretto e pieno di curve, del tutto inadeguato a sopportare il flusso di traffico soprattutto estivo. Al centro di proteste e promesse mai mantenute, da anni l'arteria aspetta di essere sistemata ma i progetti sono sulla carta. Il ministro Salvini, qualche giorno fa, ha illustrato lo stato dell'arte alla Camera: il progetto per il primo lotto, Olbia-San Giovanni, per il miglioramento di un tratto di circa sette chilometri da allargare a quattro corsie è in fase di Valutazione di impatto ambientale, del secondo, tra Arzachena e Palau, si è conclusa la progettazione ed è stata spedita al Commissario straordinario per l'avvio delle procedure ambientali e gli ultimi tratti dell'itinerario sono ancora in fase di redazione progettuale.

RIPRODUZIONE RISERVATA