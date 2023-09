Scontro sul parco chiuso: l’opposizione abbandona l’Aula 

Bagarre in Consiglio comunale con la minoranza che abbandona l’Aula per una variazione di bilancio. Punto di scontro la mancata apertura del parco pubblico di via Tirso. «Il parco, soprattutto durante la stagione estiva, ha sempre aperto le porte - dice la consigliera, Valentina Viaggiu - quest’anno per la prima volta è chiuso e la maggioranza vuol fare ricadere la colpa sulle amministrazioni precedenti e sugli uffici. E questo non è un caso isolato: qualsiasi problema solleviamo che sia la manutenzione del verde pubblico o lo sconto per i danni subito dal Covid sul canone di affitto allo stabilimento termale di proprietà del Comune o interventi sul patrimonio, il dito puntato è contro di noi e i dipendenti». Parole che hanno accesso gli animi. «Se la maggioranza - aggiunge Viaggiu - non riesce ad ottenere i risultati sperati, se ne assuma le responsabilità. Ho chiesto al sindaco, in qualità di rappresentante legale dell’Ente, di prendere le distanze dalle critiche continue in Aula sull’operato del personale comunale».

La replica del sindaco, Giorgio Zucca: «Intanto è doveroso precisare che la polemica è nata perché i consiglieri hanno contestato il doppio intervento dell’assessore, dimenticando che prima si è limitato a presentare la proposta di variazione. Dispiace che il gruppo abbia abbandonato l’aula, ha perso l’occasione di votare lavori pubblici importanti che stanno per partire. Siamo stati eletti per governare - conclude - ed è quello che stiamo facendo con sacrifici». (s. r.)

