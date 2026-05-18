Nuovo scontro sul futuro di Pratosardo dopo la seduta della commissione Attività produttive, convocata ieri dalla presidente Gabriella Boeddu. La maggioranza ha parlato di una riunione «costruttiva» e orientata al rilancio dell’area, accusando parte dell’opposizione di essersi sottratta al confronto. La maggioranza rivendica «trasparenza» e «spirito collaborativo», sottolineando come l’assessore Pino Mercuri abbia illustrato una relazione tecnica sulle prospettive future. L’obiettivo resta costruire una soluzione condivisa ed è stato ribadito l’impegno del sindaco Emiliano Fenu nei confronti della Regione per la nomina del commissario liquidatore e il futuro assetto gestionale dell’area industriale. La maggioranza respinge le accuse dell’opposizione sulla mancanza di dati contabili, sostenendo che alcune informazioni sono nella disponibilità esclusiva dello Zir. Dall’opposizione SiAmo Nuoro, parla di una seduta inconcludente. «Su Pratosardo maggioranza, sindaco e giunta giocano a nascondino», ha detto Bastianella Buffoni secondo cui i dati contabili richiesti non sarebbero stati forniti e non è chiarito quali siano le basi per sostenere che il Comune non possa gestire direttamente l’area. Sulla stessa linea anche il capogruppo Pierluigi Saiu.

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