VaiOnline
Municipio.
19 maggio 2026 alle 00:37

Scontro sul futuro di Pratosardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo scontro sul futuro di Pratosardo dopo la seduta della commissione Attività produttive, convocata ieri dalla presidente Gabriella Boeddu. La maggioranza ha parlato di una riunione «costruttiva» e orientata al rilancio dell’area, accusando parte dell’opposizione di essersi sottratta al confronto. La maggioranza rivendica «trasparenza» e «spirito collaborativo», sottolineando come l’assessore Pino Mercuri abbia illustrato una relazione tecnica sulle prospettive future. L’obiettivo resta costruire una soluzione condivisa ed è stato ribadito l’impegno del sindaco Emiliano Fenu nei confronti della Regione per la nomina del commissario liquidatore e il futuro assetto gestionale dell’area industriale. La maggioranza respinge le accuse dell’opposizione sulla mancanza di dati contabili, sostenendo che alcune informazioni sono nella disponibilità esclusiva dello Zir. Dall’opposizione SiAmo Nuoro, parla di una seduta inconcludente. «Su Pratosardo maggioranza, sindaco e giunta giocano a nascondino», ha detto Bastianella Buffoni secondo cui i dati contabili richiesti non sarebbero stati forniti e non è chiarito quali siano le basi per sostenere che il Comune non possa gestire direttamente l’area. Sulla stessa linea anche il capogruppo Pierluigi Saiu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Pesanti disagi nel Nord Sardegna anche per i collegamenti con la Corsica

Da La Maddalena a Palau,  il viaggio diventa un incubo

Traghetti al completo, anche i residenti restano a terra A causa dello sciopero stop al treno Chilivani-Olbia 
Andrea Busia
Regione

«Manovra, troppi interventi superflui»

Il centrodestra: chiederemo di tagliarli, c’è poco per lo sviluppo della Sardegna 
Contu (Fimmg): «A rischio il rapporto fiduciario con il paziente e in Sardegna si perderanno servizi nelle aree interne»

Case di comunità, i medici di base contro la riforma

Mobilitazione nazionale e sciopero: nel mirino gli orari da rispettare 
Cristina Cossu
L’altro centro.

Ittiri, la lotta è contro il quorum

Caterina Fiori
Il terrore a Modena

«Via la cittadinanza» Il raid di El Koudri spacca il centrodestra

Il 31enne: pensavo che sarei morto Il Viminale studia l’encomio per gli eroi 