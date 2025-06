Scontro sul “Fine vita” Il Pd: legge necessaria La minoranza: è inutile 

È opportuno che un’Assemblea regionale lavori su una norma pur sapendo che verrà impugnata dal Governo? Al di là del merito, in Sardegna il dibattito politico sul Fine vita ruota attorno a questo interrogativo. La norma in questione è la proposta di legge numero 59 (Tempi e procedure sul suicidio medicalmente assistito, diritto riconosciuto nel 2019 dalla sentenza 242 della Corte Costituzionale) con la prima firma del Dem Roberto Deriu. Che precisa: «La proposta non è la mia, io mi sono fatto interprete della possibilità che il testo elaborato dall’associazione Coscioni potesse essere esaminato dal Consiglio regionale. La proposta finale della commissione sesta non è identica, è stata modificata sotto la guida della presidente Carla Fundoni sulla base delle riflessioni nel parlamentino e delle audizioni».

«Il dovere delle Regioni»

Il capogruppo del Pd risponde sulla competenza a normare: «Come Regioni abbiamo la responsabilità di organizzare il sistema sanitario, è nostro compito valutare la circostanza oggetto della legge. Qualcuno di noi si può trovare nella situazione estrema di essere vicino alla morte ma in mezzo a sofferenze non sopportabili, allora in quel momento è necessario capire come il sistema sanitario ci debba assistere». Le Regioni, aggiunge, «si occupano di garantire una procedura sicura e di indicare un metodo con cui si realizza ciò che per la Corte Costituzionale è un diritto di ciascuno». Per queste ragioni, «e anche perché non c’è una legge nazionale di riferimento, noi dobbiamo fare una legge regionale. È il dovere di un legislatore».

Non c’è una legge statale, dice Deriu, ma ci sarà molto presto, obietta il capogruppo di Fratelli d’Italia Paolo Truzzu. Che argomenta: «La proposta regionale è un pretesto, una legge bandiera, considerato che per il 17 luglio è già calendarizzata in Senato la discussione del disegno di legge nazionale». E allora, aggiunge, «che senso ha tutto questo? La competenza non è delle Regioni, perché parliamo di questioni che riguardano tutti, e non si può pensare a una situazione a macchia di leopardo. Non comprendiamo l’esigenza di fare oggi una legge che verrà sicuramente impugnata. Il tema è molto delicato, richiede l’impegno del Parlamento. Quindi, mi preoccuperei di più di assicurare le prestazioni per mantenere in vita le persone».

«Legge ideologica»

Anche il capogruppo dei Riformatori Umberto Ticca parla di «stretta competenza statale». E sottolinea: «Questo è solo un tentativo di piazzare una legge ideologica, della sinistra, che verrà impugnata. Lo sa qualunque addetto ai lavori. E la maggioranza vuole solo mettere in campo uno strumento di pressione politica». Secondo Ticca, «viste le grandi emergenze sanitarie in Sardegna, forse avremmo dovuto occupare il tempo per dedicarci a qualche legge efficace per i sardi, non per far mettere alla maggioranza una bandiera politica. Abbiamo le colonscopie da due anni, e noi ci occupiamo di una legge che sarà superata ancora prima di nascere».

Ancora Deriu, infine, rassicura: «Non c’è alcun intento pedagogico in questa legge, né di abbassare la guardia rispetto alla necessità di curare, c’è solo la disciplina di un caso che si verifica anche se noi non vogliamo. Prevederlo non vuol dire auspicarlo».

