Alghero.
08 dicembre 2025 alle 00:48

Scontro sul deposito di plastica al Palacongressi di Maria Pia 

«Un cortocircuito politico-amministrativo che lascia sconcertati». Così il segretario cittadino del Psd’Az Giuliano Tavera interviene sulla decisione dell’Amministrazione di utilizzare il Palacongressi di Maria Pia come deposito per la plastica. «Mentre da una parte si celebrava la consegna delle nuove aree sportive, presentate come simbolo di rilancio, sicurezza e rinascita urbana, dall’altra il sindaco firmava un’ordinanza che autorizza lo stoccaggio provvisorio della plastica proprio nello stesso sito», spiega Taversa sottolineandone la contraddizione: «La stessa Amministrazione che esibisce campi nuovi di zecca, videosorveglianza e nuove potenzialità per sport, associazioni ed eventi culturali, decide di risolvere l’emergenza rifiuti trasformando quell’area in un punto di accumulo della plastica. Provvisorio, certo, ma in totale contrasto con la narrazione trionfale proposta alla città».

Una scelta che, sottolinea il Psd’Az, appare ancora più grave se si considera il contesto ambientale. «Parliamo di un’area che rientra nella zona SIC dello Stagno del Calich, un ecosistema lagunare protetto di grande valore naturalistico, habitat delicatissimo di flora e fauna tipiche degli ambienti umidi e salmastri. Destinare, anche temporaneamente, un sito sensibile a deposito di rifiuti solleva interrogativi seri non solo sulla coerenza urbanistica, ma sulla tutela ambientale e della biodiversità». (c.fi.)

