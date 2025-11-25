Scontro sul centro chiuso per ferie 

Pugno duro del sindaco, Settimo Nizzi, contro la chiusura prolungata di negozi e locali nel centro storico e in aeroporto, scoppia il caso serrande abbassate (in blocco) per ferie invernali. Reazioni a catena alla lettera inviata, ieri, dal primo cittadino all'amministratore delegato della società di gestione del Costa Smeralda, Geasar, Silvio Pippobello, al presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu, e ai titolari delle attività commerciali per esprimere il suo disappunto “a una condotta inaccettabile e dannosa per la reputazione collettiva della comunità”, che devitalizza il cuore della città e lascerebbe senza servizi anche lo scalo aeroportuale.

Le difficoltà

All'ultimatum di Nizzi che minaccia di non rinnovare l'autorizzazione all'utilizzo del suolo pubblico agli operatori che chiudono bottega per trenta giorni consecutivi, i destinatari della missiva replicano, pronti a collaborare con l'amministrazione comunale per individuare soluzioni condivise e sostenibili (per gli imprenditori). Non prima, però, di aver messo nero su bianco le difficoltà di gestione delle attività durante la bassa stagione, tra pressione fiscale e irreperibilità di personale. «Il sindaco ha sollevato un problema corretto ossia la necessità di mantenere vivo il territorio (non solo la città) anche nei mesi di bassa stagione, cosa che riguarda tutti gli operatori della filiera», risponde Pippobello. «In un contesto dove le difficoltà operative sono ben note è tuttavia indispensabile mantenere servizi economicamente equilibrati: solo così possiamo continuare a investire e destinare risorse per l'ampliamento dei servizi», aggiunge il manager che auspica un incontro tra amministratori e operatori per definire un percorso condiviso che coniughi le esigenze economiche delle imprese con la continuità delle attività che, nello scalo, sono regolarmente aperte seppure dimensionate rispetto a quelle progettate per i flussi estivi. Percorso da condividere anche per il direttivo di Confcommercio che chiede «l'istituzione di un tavolo permanente che coinvolga amministrazione e associazione, la quale in collaborazione con il Ccn Centro storico si impegnerà a elaborare una sintesi di proposte concrete».

Le critiche dei Dem

Levata di scudi, invece, del Partito Democratico che rimanda la responsabilità dello spopolamento del centro storico all'azione amministrativa, tra mancanza di programmazione e di visione che guardi oltre l'estate e scelte urbanistiche che penalizzano la mobilità nel cuore della città. «Da anni, non esiste un calendario diffuso di eventi musicali, culturali e teatrali nei mesi non turistici, nessuna iniziativa costante nei quartieri, nessuna strategia per tenere viva la città durante l'inverno», dice il segretario cittadino del Pd, Pietro Spano, che attribuisce le cause della desertificazione del centro storico, anche, alla sua inaccessibilità, tra mezzi pubblici che non raggiungono il cuore di Olbia e aree di sosta sempre più ridotte.

