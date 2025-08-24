Scontro sui porti per i migranti Altre 47 persone salvate in Libia  

Non invertono la rotta, né in mare né sul principio, gli attivisti di Mediterranea Saving Humans, la ong che ha disobbedito al Viminale portando a Trapani 10 migranti salvati in mare invece che verso la ben più lontana Genova come era stato loro indicato. «La dignità e la vita umana - afferma la presidente Laura Marmorale - vengono prima di ogni altra considerazione». Curdi iraniani e iracheni, egiziani, siriani, anche tre ragazzi appena adolescenti: ieri sera hanno toccato il suolo siciliano dopo torture, violenze e immagini di morte in Libia. «Inaccettabile» per gli attivisti sottoporre «naufraghi traumatizzati» ad altri tre giorni e mille chilometri di traversata fino alla Liguria, con onde alte tre metri. E in Toscana - a Marina di Carrara - è stata indirizzata dal Viminale un’altra nave, la Ocean Viking della Sos Méditerranée, che ha soccorso un gommone al largo della Libia salvando 47 persone tra cui 9 minori non accompagnati. Il porto di sbarco si trova a 1.300 km dall’area di salvataggio: «Sono 3 giorni e mezzo di navigazione - affermano dalla Ong - che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo».

