VaiOnline
La polemica
25 agosto 2025 alle 00:20

Scontro sui porti per i migranti Altre 47 persone salvate in Libia  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non invertono la rotta, né in mare né sul principio, gli attivisti di Mediterranea Saving Humans, la ong che ha disobbedito al Viminale portando a Trapani 10 migranti salvati in mare invece che verso la ben più lontana Genova come era stato loro indicato. «La dignità e la vita umana - afferma la presidente Laura Marmorale - vengono prima di ogni altra considerazione». Curdi iraniani e iracheni, egiziani, siriani, anche tre ragazzi appena adolescenti: ieri sera hanno toccato il suolo siciliano dopo torture, violenze e immagini di morte in Libia. «Inaccettabile» per gli attivisti sottoporre «naufraghi traumatizzati» ad altri tre giorni e mille chilometri di traversata fino alla Liguria, con onde alte tre metri. E in Toscana - a Marina di Carrara - è stata indirizzata dal Viminale un’altra nave, la Ocean Viking della Sos Méditerranée, che ha soccorso un gommone al largo della Libia salvando 47 persone tra cui 9 minori non accompagnati. Il porto di sbarco si trova a 1.300 km dall’area di salvataggio: «Sono 3 giorni e mezzo di navigazione - affermano dalla Ong - che terranno la nostra nave lontana dal Mediterraneo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Cagliari, un pareggio di cuore

Finisce 1-1: Luperto con un colpo di testa al 94’ riacciuffa la Fiorentina 
l Nello sport
Il focus

L’incognita delle urne sugli equilibri Pd-M5S

Tra un mese le elezioni di secondo grado nelle Province Un test per la Regione anche senza il suffragio popolare  
Alessandra Carta
Le tensioni.

Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini

Giorgio Ignazio Onano
In accordo.

Ogliastra verso la lista unitaria

Roberto Secci
Trasporti

Aerei, il controesodo blocca la continuità: stop ai voli per Milano

Posti introvabili per tutto agosto da Cagliari e Olbia verso Linate 
Luca Mascia
L’evento

Alla festa del Redentore quindicimila visitatori in preghiera per la pace

Nuoro rinnova bellezza e tradizione Tanti drappi e il canto dedicati a Gaza 
Marilena Orunesu
Scintille con Macron

Tajani: «Nessuna crisi con Parigi»

E Foti (FdI) punge Salvini: sugli Esteri competenti premier e ministro 
La guerra in Ucraina

Trump, stop alla «carneficina insensata»

Zelensky: adesso una pace giusta. Ma Lavrov: sul vertice con Putin stai facendo teatro 