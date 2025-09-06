Scontro sui lavori per le piste ciclabili 

I cantieri sono in corso, le polemiche pure. Le future piste ciclabili che si stanno realizzando a Selargius, un serpentone a due corsie da Is Pontis Paris sino alla fermata della metro in via delle Camelie, continuano a innescare critiche. «Condivido l’importanza delle piste ciclabili, ma così si stanno creando solo disagi e pericoli nella viabilità cittadina», denuncia il consigliere di minoranza Franco Camba in una lettera aperta indirizzata al sindaco Gigi Concu. La Fiab invece difende il progetto studiato insieme al Comune: «va cambiata la mentalità, la strada deve essere utilizzata da tutti in sicurezza, automobilisti ma anche ciclisti e pedoni».

I tracciati

A far storcere il naso sono soprattutto i percorsi per le biciclette che stanno prendendo forma in via Primo Maggio, via della Resistenza e via Parigi. «Le piste ciclabili sono uno strumento fondamentale per promuovere una mobilità sostenibile, ridurre l’inquinamento, migliorare la salute e restituire vivibilità alle nostre città», la premessa di Camba. «Il progetto che però si sta realizzando in alcune delle nostre vie cittadine, più che risolvere problemi rischia di crearne di nuovi. Le nostre strade non sono larghi viali, ma vie nate per una mobilità diversa. Inserire le piste ciclabili significa ridurre drasticamente lo spazio per le automobili, con inevitabili restringimenti pericolosi, code e rallentamenti, e con disagi quotidiani per chi deve spostarsi». Secondo il consigliere ci saranno dei problemi: «Penso ai genitori che ogni mattina accompagnano i figli a scuola tra traffico e mancanza di parcheggi, ai lavoratori che devono raggiungere in orario il posto di lavoro, agli anziani diretti a visite mediche o servizi sanitari, ai cittadini che devono semplicemente svolgere le loro commissioni quotidiane. Tutte persone che rischiano di trovarsi bloccate in code interminabili, costrette a giri più lunghi o a parcheggiare lontano, con tempi e costi aggiuntivi che si sommano al già difficile vivere quotidiano».

La difesa

C’è poi il problema parcheggi «già scarsi e preziosi», dice Camba. «Lo abbiamo visto anche in passato: le piste ciclabili realizzate nel centro hanno tolto posti auto, creando difficoltà ai residenti e penalizzando le attività economiche. In concreto, meno parcheggi significano meno clienti e quindi un centro cittadino meno vitale».Non la pensa così Virgilio Scanu, il numero uno della Fiab di Cagliari che da sempre promuove l’uso della bicicletta nell’area vasta. «Quello che si sta realizzando a Selargius è un buon progetto, che fra l’altro si inserisce all’interno di una rete ciclabile metropolitana necessaria per creare continuità nei percorsi per le due ruote con Quartu, Quartucciu e Cagliari», spiega. «E finalmente si stanno realizzando delle piste bidirezionali, che magari sacrificheranno qualche parcheggio, ma che alla fine consentiranno una condivisione della strada in sicurezza».

