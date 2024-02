Scontro sui funerali di Alexei Navalny 

Mosca. Le autorità russe hanno dato un ultimatum alla madre di Alexei Navalny minacciando che se non accetterà di tenere funerali segreti il suo corpo sarà sepolto nella colonia penale dove è morto. Lo rendono noto la portavoce del team Navalny, Kira Yarmysh, e la moglie Yulia Navalnaya.

«Un investigatore ha chiamato la madre di Alexei e gli ha dato un ultimatum. O accetta un funerale segreto senza addio pubblico entro 3 ore, oppure Alexei verrà sepolto nella colonia penale», ha detto Kira Yarmysh. La portavoce sottolinea che la madre «si è rifiutata di negoziare con il comitato investigativo perché non hanno l’autorità per decidere come e dove seppellire suo figlio», e «chiede il rispetto della legge, che obbliga gli investigatori a consegnare la salma entro due giorni dal momento in cui viene accertata la causa della morte». Secondo la documentazione medica firmata dalla madre, aggiunge Yarmysh, «questi due giorni scadono» oggi e lei «insiste affinché le autorità permettano che il funerale e la cerimonia commemorativa si svolgano secondo le consuetudini».

