Scontro sui fondi, salta il voto sul Dup 

Riunione fiume con l’ennesima bagarre scoppiata in Consiglio comunale a Selargius. Stavolta a innescare le polemiche è stato il Documento unico di programmazione 2025-2027, l’atto che pianifica il futuro della città per i prossimi tre anni.

La minoranza

Discussione durata ore, senza un voto finale. Approvazione saltata dopo l’uscita di gran parte della minoranza dall’Aula, e una presenza risicata della maggioranza che non ha garantito il numero legale. «La Giunta non ha fornito le risposte alle domande che abbiamo posto, per questo siamo usciti», spiega il consigliere di minoranza Franco Camba. «È grave che nel Dup non ci sia un euro per l’agricoltura e le politiche giovanili, e poche risorse per il turismo. La Selargius che emerge da questo documento è una città che non cresce». Sulla stessa linea Alberto Cappai, eletto in maggioranza e ormai schierato con l’opposizione: «Sono previsti appena 5mila euro per la difesa del suolo, tutto questo dopo gli allagamenti e i disagi che i cittadini hanno subito dopo il recente acquazzone».

La replica

«Settori dove investiremo risorse strada facendo, così come abbiamo sempre fatto», la replica dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu, supportato in Consiglio dai vertici della Ragioneria. «Un esempio su tutti è quello del settore sport, inizialmente senza stanziamenti dedicati e poi finanziato con variazioni di bilancio nel corso dell’anno. Stesso discorso vale per la Cultura, dove stiamo investendo ulteriori fondi, con ricadute anche sul turismo, e per le attività produttive. Frutto delle economie in bilancio che abbiamo distribuito lì dove servivano, in attesa di ulteriori risorse regionali con il fondo unico».

Forfait in maggioranza

La minoranza torna poi sulle assenze in maggioranza. «Un grave fatto politico», sottolineano Camba e Cappai, «il sindaco ormai non ha più i numeri per governare». Critiche che Gigi Concu respinge: «Voglio tranquillizzare chi siede all’opposizione, la maggioranza è compatta e non c’è nessun problema, le recenti assenze dopo una certa ora non sono legate a motivi politici ma bensì lavorativi e personali. Proprio per questo stiamo anticipando l’orario di inizio delle riunioni, e d’ora in poi le pratiche saranno discusse in più sedute: non possiamo ogni volta stare in Consiglio sino a notte fonda».

Tutto rimandato a martedì, mentre Cappai ha di fatto ufficializzato il suo passaggio all’opposizione: «Alcuni assessori di questa Giunta hanno manifestato una mediocrità palese», dice annunciando il suo voto contrario al Dup.

