Scontro sui fondi alla cultura  

Il documento, illustrato venerdì in commissione Cultura, mette nero su bianco le cifre per il 2023: complessivamente si tratta di 550 mila euro (nel 2022 il Comune ne mise 865 mila) che l’amministrazione distribuirà con un bando che, salvo imprevisti, verrà aggiudicato in primavera. Ed è anche su questo, i tempi appunto, che l’opposizione protesta. «Dei 550 mila euro, solo poco più della metà potranno essere destinati alle attività di quest’anno perché circa 200 mila sono “bloccati” e destinati ai progetti triennali», dice Francesca Ghirra, componente di minoranza della commissione Cultura. Si tratta di progetti approvati, come noto, lo scorso anno: una delle novità del nuovo regolamento per l'erogazione dei contributi destinati alle attività culturali e di spettacolo sono proprio i progetti triennali (“benedetti” anche dalla minoranza).

«Poche risorse e, ancora una volta, in ritardo», attacca l’opposizione. «Sono le stesse dello scorso anno», replica l’assessora alla Cultura Maria Dolores Picciau. «Anzi, considerando anche quelle di “Cagliari dal vivo”», che non sono risorse comunali ma ministeriali a disposizione del Comune, «siamo già a quasi un milione», aggiunge. La delibera di Giunta che stanzia i contributi alle circa cento associazioni culturali accende la discussione tra maggioranza e opposizione.

Le risorse

Aperture straordinarie

Ma «le risorse messe a disposizione quest'anno sono così insufficienti che non basteranno per le aperture straordinarie», ma comunque sempre programmate, «dei monumenti gestiti da privati», come per esempio il piccolo museo di bambole e giocattoli di via Pergolesi, dice ancora Ghirra. C’è poi il problema dei tempi: «Il bando non è stato ancora pubblicato, prima dell’estate le associazioni non vedranno i finanziamenti. Questo significa che tutta l’attività, inevitabilmente, si concentrerà nella seconda parte dell’anno», dice ancora. Il concetto lo ribadisce Francesca Mulas, consigliera di Possibile: «Il ritardo nella pubblicazione del bando era una delle criticità del sistema e questa amministrazione aveva promesso di risolverla, e invece siamo punto e a capo». Non solo. «L’anno scorso il Comune ha finanziato anche progetti senza bando», per eventi di particolare rilevanza per la città, come Monumenti aperti, per esempio. «Un conto è Monumenti aperti, diverso invece il caso di un festival di tre giorni sulla storia, le guerre e i conflitti che ha avuto 30mila euro. Speriamo che quest’anno non accada», dice ancora.

La replica

L’assessora Picciau assicura che «oltre al milione che abbiamo già a disposizione, le risorse verranno integrate con l’assestamento di bilancio». Non solo. «Quest’anno Cagliari ospiterà la manifestazione internazionale di danza, “New Italia dance platform” e per questo avremo un bando ulteriore per tutti gli operatori della danza». Per quanto riguarda i monumenti privati, che in questo momento non sono finanziati, «abbiamo fatto un ragionamento: subito i fondi con il bando ordinario per consentire alle associazioni di attivare i progetti, poi con l’assestamento finanzieremo i privati», spiega l’assessora.

Il ragionamento che fa l’amministrazione, in questa fase segnata da minori risorse di bilancio rispetto allo scorso anno, è proprio questo: prima si finanziano i progetti ordinari da mettere a bando (e per questo mette a disposizione la stessa cifra del 2022), poi il resto. «Sono dispiaciuta perché il grande lavoro fatto sul regolamento era finalizzato ad anticipare i tempi invece, a causa dei problemi del bilancio, per alcuni eventi», come i monumenti privati, «il mondo culturale dovrà aspettare un po’», dice Enrica Anedda, presidente della commissione Cultura. E aggiunge: «La scelta, però, di destinare tutte le risorse disponibili in questo momento ai bandi ordinari è un vantaggio per tutti». ( ma.mad. )

