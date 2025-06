Scontro sui dossi rialzati 

«A Villamassargia sono stati installati dei dossi rialzati fuorilegge dallo spessore di 90 centimetri in strade con limiti di velocità di 30 orari che per legge dovrebbero comportare dei dissuasori dallo spessore di almeno 120 centimetri». Con un’interpellanza alla sindaca Debora Porrà il consigliere di minoranza Fabio Secci attacca l’installazione di numerosi dossi rialzati (spesa di 14mila euro) nelle vie Stazione, Roma, Argiolas, Mazzini, Santa Croce. «Perché non optare, come fanno tutti i Comuni, per le strisce pedonali rialzate anziché sugli scomodi dossi rialzati che intralciano i mezzi di soccorso ed espongono il Comune a risarcimenti in caso di incidente?», dice Secci in una nota. La sindaca non motiva la scelta dei dossi ma replica duramente: «Sono stati apposti proprio dove la popolazione ci chiedeva di metterli e ci sono tante altre richieste uguali, a tutela di pedoni e residenti. Il progetto sui dissuasori è in divenire e sarà arricchito malgrado il tentativo di ostacolarlo. La verità è che il consigliere Secci è contrario a quanto richiesto dai cittadini ma non ha il coraggio di dirlo. Stia tranquillo, gli saranno forniti tutti i chiarimenti opportuni». ( s. fa. )

