Scontro sui contributi alle associazioni 

Volano stracci ormai tra il consigliere del gruppo “Quartucciu nel cuore”, Giovanni Meloni, e l’assessora alla Cultura, Elisabetta Contini. L’esponente della minoranza accusa l’assessora di «ergersi a paladina della valorizzazione del patrimonio culturale e delle realtà del territorio», evidenziando però la mancata partecipazione del Comune di Quartucciu a Monumenti aperti e puntando il dito sull’ultimo progetto per “Sa die de sa Sardigna” finanziato dalla Regione poiché «è stato affidato, senza alcuna manifestazione di interesse a monte, in maniera inopportuna, a un’associazione che tratterà solo marginalmente il tema dei vespri sardi, che non ha sede nel comune di Quartucciu ma il cui presidente è il fratello di un consigliere di maggioranza».

Il riferimento è, infatti, all’associazione Memorie Milites che venerdì a DomuArT parlerà di Storia della Sardegna.

Le accuse del consigliere

«Forse l'assessora Contini dovrebbe prestare maggiore attenzione al ruolo che riveste, che impone da un lato la corretta diffusione della cultura e della conoscenza, dall'altro trasparenza nell'esercizio del potere politico», attacca Meloni, «continua ad attuare comportamenti contrari ai principi di correttezza e imparzialità che dovrebbero invece qualificarne l'operato. Dimentica infatti quali sono i ruoli che impone la norma, confonde l'attività associazionistica con quella programmatoria di sua competenza, snobba le associazioni culturali a lei antipatiche: un esercizio evidentemente distorto delle proprie funzioni assessorili».

Per il consigliere di minoranza «gli attacchi personali testimoniano la pochezza di argomentazioni dell'assessora» e, parafrasando l'assessore Caredda, aggiunge: «Questa giunta è un disco rotto. Pensano che screditare colui che solleva un problema politico sia il modo migliore per scampare dal dibattito, sviando l'attenzione dalle questioni più importanti: eppure dovrebbero sapere che si può fare buona politica per 40 anni senza risiedere nella città che si amministra».

La replica dell’assessora

Dura la replica dell’assessora. «Reitera accuse molto gravi, espresse anche in Consiglio Comunale, che denotano la sua scarsa conoscenza delle procedure amministrative nelle quali la parte politica non può intervenire», incalza l’esponente della Giunta. «Ho il massimo rispetto per il lavoro degli uffici che hanno sempre operato con precisione e correttezza. Qualunque associazione poteva presentare una proposta relativa al bando regionale che era noto a tutti», aggiunge evidenziando che non c’è alcuna incompatibilità nell’incarico dato al fratello del consigliere Piludu. «Se poi lo scopo del consigliere è accusarmi di ingerenza amministrativa lo invito a essere più esplicito. Ha dimostrato ancora una volta di non conoscere ruoli e competenze né la realtà dell’associazionismo e dei comitati, dove i componenti sono nella maggior parte dei casi parenti di consiglieri comunali di maggioranza e opposizione se non consiglieri stessi».

