Scontro sui conti di Capodanno 

Sedie vuote, tensione alle stelle e accuse incrociate, anche tra alleati. La Commissione consiliare chiamata a fare luce sui conti del Capodanno si è trasformata subito in un caso politico. Alla seduta convocata ieri mattina dal presidente della IV Commissione “Grandi eventi”, Marco Colledanchise, non si è presentato quasi nessuno tra maggioranza e Consiglio di amministrazione della Fondazione Alghero. Assenze importanti che il centrodestra unito ha letto come un segnale politico preciso, scegliendo di passare all’attacco: «Faremo un accesso agli atti per fare piena chiarezza su contratti, costi e procedure».

L’attacco

Secondo una nota diffusa dalle forze di opposizione, quanto accaduto rappresenterebbe «un clamoroso testacoda da parte di chi ha costruito la propria propaganda sulla parola trasparenza e oggi si sottrae a una verifica puntuale su atti che dovrebbero essere pubblici e facilmente consultabili». Nel mirino finisce anche la gestione della documentazione. «Parliamo di atti che non risultano più accessibili neppure sul portale della Fondazione Alghero», denunciano i gruppi di centrodestra, alimentando il sospetto di un muro alzato proprio nel momento in cui si chiedono chiarimenti. Alla seduta non hanno preso parte né gli assessori competenti né i componenti del Cda della Fondazione. «L’unica assenza formalmente giustificata è stata quella del presidente Graziano Porcu - si legge ancora - mentre tutti gli altri hanno scelto di non presentarsi», scrivono Fratelli d’Italia (Alessandro Cocco), Forza Italia (Marco Tedde), Udc (Lelle Salvatore), Lega (Michele Pais) e Prima Alghero (Massimiliano Fadda).

Nel frattempo, lo stesso Colledanchise ha affidato ai social un videomessaggio per respingere l’idea di un attacco politico alla Fondazione. «Non era un atto di guerra», ha chiarito: «Ho convocato la commissione perché lo ritenevo corretto, dopo aver mosso un milione e mezzo di euro per il Capodanno, e non capisco perché qualcuno si deve sentire offeso». Parole che, però, non bastano a spegnere le polemiche. Il Movimento 5 Stelle prende le distanze e punta il dito contro il metodo utilizzato dal presidente della Commissione. Per il rappresentante pentastellato Roberto Ferrara, le convocazioni della IV Commissione «sono il fulgido esempio di un modo di procedere che non è casuale ma ostinatamente ripetuto». Le commissioni, ribadiscono i pentastellati, «non si convocano a sorpresa», tantomeno «mentre uno o più relatori sono indisponibili o addirittura all’estero».

