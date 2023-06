Scontro sugli ospedali, maggioranza al bivio Oggi vertice a Villa Devoto  

A meno di otto mesi dal voto, la maggioranza di centrodestra si trova davanti a un bivio: sostenere la linea del presidente della Regione sulla realizzazione di quattro nuovi ospedali nell’Isola (e sulla rinuncia a investire sul Brotzu), oppure restare su posizioni di contrarietà a questo piano, già espresse peraltro da Fdi, Forza Italia, e dai Riformatori in Consiglio comunale a Cagliari. La scelta, che tiene appesa a un filo la legislatura, va fatta subito.

Domani in Consiglio regionale, infatti, è all’ordine del giorno la discussione di due mozioni dell’opposizione (una del Pd, l’altra di Progressisti, Alleanza Rossoverde e M5S) con richiesta a Solinas di revocare la delibera del 1° giugno che autorizza lo studio di fattibilità per la costruzione di quattro presidi a Cagliari, nel Sulcis-Iglesiente, ad Alghero e a Sassari. Come mai in questi cinque anni, esiste il rischio che la maggioranza esca sconfitta in Aula, e – di conseguenza – che si vada tutti a casa e al voto subito.

Si tratta ovviamente di un’ipotesi estrema, che oggi – in occasione di un vertice di maggioranza convocato da Christian Solinas a Villa Devoto – le diplomazie cercheranno in ogni modo di evitare.

Diplomazie al lavoro

L’appuntamento è alle 11 e non è nemmeno detto che venga rispettato. Per esempio, a causa di precedenti impegni, non è sicura la partecipazione della coordinatrice di FdI Antonella Zedda, e nemmeno quella del coordinatore azzurro Ugo Cappellacci. Al tavolo potrebbero sedere anche i capigruppo dei partiti di governo: una richiesta avanzata giorni fa da Michele Ennas della Lega e Fausto Piga di FdI con l’obiettivo di ripristinare un collante tra Esecutivo e Assemblea sarda. Se il vertice ci sarà, probabilmente le forze di centrodestra lavoreranno su una terza via: un documento alternativo alle mozioni della minoranza, dove però siano indicati indirizzi precisi. Insomma: va bene lo studio di fattibilità per i nuovi ospedali, ma bisogna anche prevedere investimenti nell’immediato sul Brotzu e su una serie di ospedali periferici. Questa, in particolare, sarebbe una delle condizioni poste da Forza Italia. Da parte sua, il partito di Giorgia Meloni chiede invece garanzie sul finanziamento, per quanto spetta alla Regione, del nuovo stadio rossoblù.

I temi in campo

Non è facile mettere d’accordo tutti. Si parte da posizioni molto differenti, stando almeno alle dichiarazioni a tratti davvero aspre dei giorni scorsi. «Non investire per i lavori di manutenzione straordinaria sul Brotzu perché si vuole costruire un nuovo ospedale a Cagliari è una scelta contraria al buon senso», aveva detto una settimana fa la coordinatrice di FdI. Il giorno dopo, la consigliera di Forza Italia Alessandra Zedda aveva chiarito che «pur comprendendo la posizione della Giunta sulla spendita di risorse per nuovi ospedali, è il Consiglio regionale che deve decidere sull’attuazione del piano salute e, in particolare, sull'eventuale costruzione di nuovi ospedali». Persino nel Psd’Az, partito del governatore, c’è stato chi, come Stefano Schirru, ha sottolineato che «decisioni così importanti non possono non passare per il Consiglio. Questa è la democrazia». E poi ci sono le parole del presidente della Regione, che sulla questione non ha mai fatto alcun passo indietro. Anzi, ha rilanciato parlando di «strumentalizzazioni che fanno male a tutti e non rispondono agli interessi dei cittadini».

Tensioni nel centrodestra

Ma come si è arrivati a questo punto? La decisione di calendarizzare le mozioni della minoranza è stata presa dalla conferenza dei capigruppo nel giorno in cui ha fatto il suo ingresso in Aula il collegato alla Finanziaria, cioè mercoledì. I presidenti dei gruppi di maggioranza avrebbero potuto insistere per non interrompere la discussione del collegato e fissare l’esame delle mozioni a poco prima della pausa estiva, se non direttamente a settembre. Ma non l’hanno fatto.

