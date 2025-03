Scontro sugli ausiliari del traffico 

«Gravi pericoli per bambini e ragazzi davanti alle scuole, a causa del traffico e dei mezzi pesanti». A dirlo sono i consiglieri di minoranza Valentina Picciau e Andrea Zucca, che come già fatto a ottobre dell’anno scorso, tornano a segnalare il mancato avvio del servizio degli ausiliari del traffico. Pettina arancione e paletta alla mano, gli incaricati aiutavano a evitare ingorghi e favorivano gli attraversamenti dei bambini negli orari di ingresso e uscita da scuola. «Sono passati sei mesi dall’inizio dell’anno scolastico e ne mancano soltanto tre alla fine. Nonostante le numerose segnalazioni e le promesse del sindaco Locci, che dichiarò di avere pronto il bando, nulla è stato fatto», accusano Picciau e Zucca. «Ormai con ogni probabilità se ne parlerà il prossimo anno scolastico, mentre in tutti questi mesi sono stati corsi gravi pericoli, specialmente nelle scuole di via Argentina, durante i giorni del mercatino settimanale».

La soluzione

Nei limiti della disponibilità di organico, il Comune ha incaricato i vigili di provvedere a disciplinare il traffico. «Ma non può essere la polizia municipale a svolgere questo servizio, in quanto gli agenti sono già abbastanza impegnati», continuano i consiglieri. «Inoltre, il servizio di ausiliari del traffico aiutava economicamente le persone con un reddito basso: nulla da fare anche per loro». Un tempo chiamati “nonni vigile”, gli incaricati erano stati ribattezzati ausiliari in seguito all’accordo tra il primo cittadino e l’ex comandate Massimiliano Zurru per estendere la proposta, riservandola per il 60% a giovani tra 18 e 25 anni e per il restante 40% a disoccupati fino ai 65 anni. «È un servizio di cui andiamo fieri, che offre un piccolo reddito a persone di una certa età e aiuta i giovani a inserirsi nel mondo del lavoro. Dal 2016 lo abbiamo sempre garantito fin dal giorno d’inizio delle scuole e ha funzionato molto bene», spiega il sindaco Tomaso Locci, confermando la volontà di ripristino. «Quest’anno l’assenza del comandante non ha permesso di impegnare i denari in tempi brevi: negli anni scorsi è sempre stato la figura incaricata di trovare i fondi dalle sanzioni».

I tempi

Ma se i soldi andavano impegnati entro il 30 novembre, il nuovo comandante Soru è arrivato a Monserrato solo il 22 dicembre. Non è comunque escluso che gli ultimi mesi di scuola vengano coperti. «I fondi ci sono, approvando il bilancio entro aprile verificheremo se sarà opportuno ripartire subito, altrimenti tornerà sicuramente da settembre, i cittadini possono stare tranquilli perché il servizio sarà garantito», conclude Locci. «Intanto, come fatto in tutto questo periodo con grandi sacrifici, date le tante esigenze e chiamate che ricevono, continueremo a garantire la presenza dei vigili di fronte alle scuole».