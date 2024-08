Scontro su rifiuti e incivili tra maggioranza e opposizione 

La spazzatura selvaggia di Ferragosto a Sant’Antioco segna lo scontro tra maggioranza e opposizione. Lo stesso identico problema visto da posizioni diverse. In piazza Umberto, i cestini dei rifiuti sono stati addirittura sigillati. «Abbiamo fatto ricorso a questo escamotage perché dentro veniva trovato umido e non solo - ha detto il sindaco Ignazio Locci - necessitano di un accorgimento perché siano idonei solo per i piccoli rifiuti e facili da svuotare. Purtroppo abbiamo a che fare anche con persone che si preoccupano poco del bene comune e pensano di poter buttare qualsiasi cosa. Dei veri maleducati direi. Nei prossimi giorni saranno nuovamente fruibili. Non è giusto che gli operatori ecologici siano costretti a disagi incredibili per il cattivo comportamento di pochi incivili». Di parere diverso la capogruppo di opposizione. «Sant’Antioco si presenta malissimo a causa di una cattiva gestione dei rifiuti. I cestini sigillati della nuova piazza Umberto sono davvero il massimo che potesse succedere, in un contesto cittadino in cui sta regnando oramai l’incuria. Il risultato è quello di una piazza colma di rifiuti abbandonati o addirittura conficcati dentro i raccoglitori dei farmaci scaduti. Non si tratta di un problema di poco conto: i lavoratori sono sotto dimensionati». (s. g.)

