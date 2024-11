Scontro su Gaza tra Israele e la Santa Sede 

CITTÀ DEL VATICANO. È la parola “genocidio” a scavare un solco diplomatico ora fra il Vaticano e Israele. Non poteva non suscitare reazioni l'affermazione del Papa, contenuta nel suo nuovo libro in vista del Giubileo (“La speranza non delude mai”), che chiede di indagare se quel che accade nella Striscia di Gaza sia un genocidio. «A detta di alcuni esperti, ciò che sta accadendo ha le caratteristiche di un genocidio», scrive Francesco: «Bisognerebbe indagare con attenzione per determinare se s'inquadra nella definizione tecnica formulata da giuristi e organismi internazionali».

Frasi stigmatizzate dall'ambasciata israeliana presso la Santa Sede, che non solo ricorda come «il 7 ottobre c'è stato un massacro genocida» e rivendica «il diritto all'autodifesa di Israele», ma ammonisce: «Qualsiasi tentativo di chiamare questa autodifesa con qualsiasi altro nome significa isolare lo Stato ebraico».

Le altre reazioni

La comunità palestinese ovviamente plaude: «Abbiamo sempre ringraziato Sua Santità per il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all'autodeterminazione e alla creazione del suo stato libero ed indipendente», dice Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e del Lazio, «Papa Francesco ha sempre espresso preoccupazione per la sofferenza del popolo palestinese e le atrocità del Medio Oriente, invitando al rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite e della legalità internazionale».

Le anticipazioni di stampa delle parole del Papa arrivano a pochi giorni dal rapporto del Comitato speciale delle Nazioni Unite, che per la prima volta ha messo nero su bianco che le pratiche israeliane nella Striscia «corrispondono alle caratteristiche di un genocidio». Israele «provoca intenzionalmente morte, fame e lesioni gravi», accusa il comitato, che oggi presenterà il rapporto all'assemblea Onu.

Ma c’è anche chi dissente dal Papa. Il consigliere comunale milanese Daniele Nahum, già vicepresidente della Comunità ebraica locale e fuoriuscito dal Pd proprio per l'uso della parola genocidio, si dice «stupito dalle parole del Santo Padre. Evidentemente gli è sfuggito il rapporto dell'Onu che ridimensiona il numero di morti a Gaza. Massacro è un termine diverso. Usare il termine genocidio significa far passare le vittime di ieri come i carnefici di oggi, e sta portando a un’ondata di antisemitismo in tutto il mondo che dovrebbe preoccupare anche il Santo Padre».

Angelo Bonelli, deputato di Avs, sottolinea invece «il silenzioso imbarazzo per la richiesta di Papa Francesco», che «va sostenuta: dal 7 ottobre 2023, giorno dell'orribile attentato terroristico di Hamas, sono stati uccisi 43mila civili tra cui donne e bambini, sono stati bombardati ospedali, scuole, campi profughi ed è stata distrutta la rete idrica e il sistema igienico sanitario".

Il precedente

Non sarebbe la prima volta che il Papa - che più volte ha evocato i «crimini di guerra» per gli attacchi ai civili - usa la parola “genocidio” per i fatti della Striscia. Lo avevano riferito i familiari dei palestinesi di Gaza, incontrati dal Pontefice il 22 novembre 2023. Ma subito il portavoce vaticano Matteo Bruni aveva negato che Francesco avesse usato tale termine, mentre il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin aveva giudicato la cosa «irrealistica». Ora invece è successo davvero. Quella parola, seppure in una frase che sollecita un'indagine, è scritta nero su bianco in un libro.

