Scontro su cantieri e piste ciclabili 

I cantieri in corso da una parte, dall’altra quella lingua d’asfalto azzurra e gialla ormai datata e a tratti sbiadita. Due spaccati di città che fanno discutere, fra cittadini e politici che criticano vecchi e nuovi progetti per le piste ciclabili a Selargius, e chi storce il naso davanti a strade dove spazi e parcheggi per le auto sono stati tagliati.

Le accuse

Dito puntato sul vecchio percorso per le due ruote di via Segni, via Nenni e il tratto di via Aosta sospeso a metà. «Viste le condizioni in cui si trova va eliminata», tuona il consigliere di minoranza Mario Tuveri. «In questi anni ho visto passarci più automobilisti che persone in bicicletta. Oltretutto fra buche e dislivelli sono ormai inutilizzabili. Non sono contrario alle piste ciclabili», precisa l’esponente dell’opposizione in Consiglio comunale, «ma vanno realizzate nelle strade della città dove lo spazio consente una mobilità condivisa». La richiesta verrà portata nei prossimi giorni nell’Aula di piazza Cellarium. «Eliminare le piste per le due ruote di via Segni, via Nenni e via Aosta avrebbe una duplice ricaduta positiva: ripristinare i parcheggi su entrambi i lati della strada - vista l’attuale carenza che ha innescato persino litigi e ripicche fra vicini - e ridurre la velocità delle auto di passaggio».

Critiche anche per le nuove piste ciclabili, il serpentone con doppia corsia che sta prendendo forma da Is Pontis Paris sino alla fermata della metro di via delle Camelie. «Il cordolo, che delimita il percorso per le bici dalla carreggiata dedicata al transito dei veicoli, rischia di essere l’ennesimo ostacolo per le persone con disabilità», sostiene Tuveri. L’ennesima polemica esplosa in città nelle ultime settimane: dal consigliere Franco Camba che - con tanto di lettera aperta al sindaco Gigi Concu - ha posto l’accento sul rischio caos in via Primo Maggio, dove la strada è stata ristretta e i parcheggi in gran parte eliminati. Sino al collega di minoranza Riccardo Cioni, preoccupato per la carenza di spazi per la sosta a ridosso della chiesa di via don Bosco e per i disagi nelle vie del centro.

Il liceo

L’unica nota positiva è aver eliminato la sosta selvaggia di mamme e papà davanti alla scuola di via Parigi: il cordolo in cemento - appena realizzato per separare pista dalla carreggiata riservata alla circolazione dei veicoli - impedisce infatti di lasciare l’auto a bordo strada, tendenza diffusa per anni nonostante il percorso ciclabile fosse già tracciato lungo la strada. Da lunedì i genitori degli studenti stanno utilizzando i vicini stalli del polo sportivo di via della Resistenza, e l’ingresso per gli alunni è stato spostato nel cancello di via Vienna. Anche in via Primo Maggio per ora il traffico regge, nonostante il via alla lezioni nel liceo Pitagora, resta invece il problema viabilità a ridosso dello snodo di Is Pontis Paris con lunghe file d’auto in ingresso e uscita da Selargius nelle ore di punta.

