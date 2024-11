Scontro, si ribalta il carro funebre 

Singolare incidente stradale ieri nel primo pomeriggio al chilometro 78 della 131 Dcn poco dopo monte Pizzinnu in direzione di Siniscola. Un carro funebre che trasportava una salma si è ribaltato dopo una carambola con altre due auto. Traffico bloccato sulla corsia in direzione Olbia, fortunatamente nessun ferito grave ma la veglia è stata rimandata: per trasportare la salma a destinazione si è dovuto attendere l’arrivo di un altro carro funebre.

La carambola

Nella drammaticità dell’evento che poteva avere conseguenze ben più pesanti, una buona notizia: nessuno degli occupanti dei tre veicoli coinvolti nella pericolosa carambola è rimasto gravemente ferito. Ma quello di ieri è stato un incidente quanto mai singolare. Il feretro all’interno dell’auto allestita anche con mazzi e corone di fiori si è ribaltato nel violento impatto ma è rimasto fortunatamente chiuso e intatto nonostante la pericolosissima dinamica dell’incidente. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco di Nuoro e le pattuglie della polizia stradale, insieme alle squadre dell’Anas. L’incidente ha creato grossi disagi alla circolazione nella corsia in direzione di Siniscola che gli operatori dell’Anas hanno chiuso al traffico per almeno mezz’ora, mentre le auto sono state deviate al bivio di Lula sulla vecchia statale a due corsie che costeggia la nuova arteria.

L’incidente

Ancora da stabilire le responsabilità e accertare l’esatta dinamica di quanto successo. Secondo i primi rilievi un’auto carica di frutta, a causa di un guasto, si è dovuta preticamente fermare a bordo della strada, in un tratto che dopo il bivio di Lula e una discesa, porta a un lungo rettilineo che si conclude a monte Pizzinnu. La macchina in sosta, forse non adeguatamente segnalata, è stata tamponata da un’altra auto che si è trovata la corsia ostruita, proprio nel momento in cui sopraggiungeva anche il carro funebre. L’impatto violento e la carambola sono stati inevitabili. La Mercedes che trasportava la salma si è ribaltata e ha iniziato a strisciare sull’asfalto con la parte superiore del tettuccio. Fortunatamente la bara è rimasta nel vano del bagagliaio e la salma chiusa al suo interno. Illeso l’autista del mezzo, mentre hanno riportato leggere contusioni gli occupanti delle altre auto.

Il ritardo

L’incidente, oltre a creare gravi danni alla circolazione, ha imposto un ritardo nell’ultimo viaggio del defunto. Si è dovuto attendere infatti l’arrivo di un altro carro funebre prima di raggiungere la destinazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA