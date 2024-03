Scontro salvezza tra Lecce e Verona 

La straordinaria Roma dell’ultimo periodo, rivitalizzata dalla cura De Rossi, con la Fiorentina di Italiano; la Juventus altalenante di queste settimane di Allegri contro l’Atalanta dell’ex bianconero Gasperini; il Milan di Pioli, la cui conferma in panchina il prossimo anno è incerta, con un Empoli rimesso in sesto da Nicola (al netto dell’ultimo ko subito col Cagliari); infine, la sfida salvezza tra Lecce e Verona.

Questo il programma delle partite in programma oggi, col posticipo Lazio-Udinese a chiudere domani alle 20,45 la 28esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12,30 col match tra salentini e scaligeri. Vietato perdere per entrambe, anche se l’Hellas dopo il successo del Cagliari ieri è in bilico sul baratro: una sconfitta in Puglia complicherebbe non poco la strada verso la permanenza nella massima serie, mentre darebbe una grande boccata di ossigeno ai padroni di casa.

Alle 15 i rossoneri scendono in campo a San Siro contro i toscani dopo la rinfrancante vittoria in Europa League (4-2) con lo Slavia Praga, che ha loro aperto la strada verso i quarti di finale della competizione. Ma la difesa balla e la stanchezza rischia di farsi sentire, mentre l’obiettivo secondo posto resta a portata di mano: i bianconeri hanno un solo punto di vantaggio. Resta da capire quanto potranno incidere sulla squadra le voci sulla mancata conferma di Pioli in panchina, anche se di recente Ibrahimovic, diventato dirigente, lo ha di fatto blindato sostenendo abbia fatto sinora un buon lavoro.

La Vecchia Signora ospita l’ostica Dea, i cui ritmi sono raramente replicati in una Serie A dalla cadenza ben più lenta e compassata. Allegri ha ripetuto più volte in queste settimane, ma solo da quando ha perso lo scontro diretto con l’Inter allora vicina, che l’obiettivo per quest’anno è tornare in Champions e il traguardo è vicino, perché per ora il quinto posto è lontano dieci punti. Ma perdere oggi, mentre già si lavora sul mercato estivo, aumenterebbe le polemiche. I nerazzurri dal canto loro, reduci dal buon pari con lo Sporting Lisbona in Portogallo (risultato che sta stretto ai bergamaschi), devono vincere proprio per avvicinare la qualificazione alla coppa che conta.

Infine alle 20,45 i giallorossi chiedono strada alla viola all’Olimpico per proseguire la scalata che, in poche giornate, li ha portati vicini al quarto posto. Dove si trova il Bologna delle meraviglie, pur sconfitto ieri dall’Inter. Mancano dieci giornate, tutto ancora è aperto.

