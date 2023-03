Scontro salvezza amaro, l’Ilva si arrende a Nola 

Ilvamaddalena (4-2-3-1) : Mejri; Cavaiola, Contucci, De Carlo, Ferlicca; Chiappetta, Lobrano (41’ st Mastromarino); Cacheiro (34’ st Galvanio), Ansini (25’ st Ndongala), Aiana; Bazile (5’ st Cuomo). In panchina Sordini, Gentile, Roszak, Sidoti, Arricca. Allenatore Gardini.

Nola (4-3-3) : Zizzania, Valerio (45’ st Cassandro), Sepe, Castagna (41’ st De Martino), Russo, Piacente, Gonzalez (17’ st Ndiaye), Staiano, Sparacello, Ruggiero (33’ st D’Angelo), Palmieri (43’ st Chianese). In panchina Landi, Lucarelli, Adorni, Kean. Allenatore Ferazzoli.

Nola 2

Ilvamaddalena 1

Arbitro : Grieco di Ascoli Piceno.

Reti : nel primo tempo 30’ Palmieri, 32’ Contucci, 45’ (r) Sparacello.

Note : ammoniti Ruggiero, Ferlicca, Chiappetta, Cuomo. Recupero 2’ pt, 6’ st.

Nola. Il Nola si aggiudica lo scontro salvezza e batte a domicilio gli isolani, succede tutto nel primo tempo. Al 30’ Palmieri porta in vantaggio i suoi, poco dopo Contucci su corner pareggia per i maddalenini, nel recupero dell’intervallo Sparacello trasforma un rigore per il nuovo vantaggio. Nel finale di gara Mejri rende meno amara la sconfitta parando un penalty allo stesso Sparacello. (m. t.)

