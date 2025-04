Scontro salvezza al San Vito, Il Sant’Elia si arrende allo Jerzu 

Settimo 1

San Vito 2

Settimo : Angioni, Murru, Corona, Pisano, Cannella, Zara (73' Farru), Ambu (46' Fiorini), Dessena, Fanari, Dib, Locci (46' Anedda). Allenatore Murgia.

San Vito : Atzeni, Utzeri, Rodriguez, Oliveira, Lara, Corona, Castronuovo, F. Zinzula, Rocca (73' Frigau), Zugliani, M. Zinzula. Allenatore Padiglia.

Arbitro : Meloni di Cagliari.

Reti : 18’ Castronuovo, 65’ Anedda, 83’ F. Zinzula.

Il San Vito si aggiudica il delicatissimo scontro salvezza contro il Settimo. Blucerchiati che ora dovranno lottare negli ultimi 90' per stare aggrappati ai playout. I sarrabesi invece con una vittoria nell’ultimo turno sarebbero certi della salvezza. È stata una partita combattuta e molto sentita in virtù dell’importanza della posta in palio. Sono stati gli uomini di Padiglia a passare in vantaggio al 18’ con un gran tiro a “girare” da fuori area di Castronuovo, palla sotto l’incrocio. Nel secondo tempo, il Settimo raggiunge il pareggio dopo 20’ con Anedda sugli sviluppi di una punizione. Nel finale al 37’ il San Vito si riporta avanti: punizione di Mattia Zinzula, la palla arriva a Francesco Zinzula che in semirovesciata batte l’incolpevole Angioni. Nel finale espulsi Dib e Oliveira. Rosso anche per Cao dalla panchina. «Una partita dura», dice il presidente del Settimo, Giuseppe Corona. Padiglia: «Vittoria meritata».

