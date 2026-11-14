Si accende il confronto politico sullo stadio comunale di Sant’Antioco, al termine dei lavori di riqualificazione che hanno ridisegnato l’impianto sportivo cittadino.

Le critiche

Al centro della polemica, la nuova tribuna, i servizi igienici e gli spogliatoi, finiti nel mirino dell’opposizione per presunte carenze funzionali e problemi di sicurezza. Da una parte la capogruppo di opposizione Ester Fadda, che chiede interventi immediati e chiarimenti sulle scelte progettuali, dall’altra il sindaco Ignazio Locci, che difende l’investimento, pur riconoscendo la necessità di ulteriori miglioramenti. Secondo Fadda, i lavori, conclusi nell’agosto 2026, hanno comportato una spesa stimata di circa 1,2 milioni di euro, senza restituire alla città una struttura adeguata alle esigenze di società sportive e pubblico. La nuova tribuna, sottolinea, dispone di circa 440 posti contro i 1200 della precedente, con una copertura limitata a una porzione centrale di appena 50 sedute. «Le prime 4 file su 9 consentono di vedere la partita attraverso la recinzione metallica che separa gli spalti dal campo - evidenzia la capogruppo - contesto anche la mancata sopraelevazione della struttura e l’assenza di spazi adeguati sotto la tribuna per spogliatoi, uffici, infermeria e magazzini. Una situazione che costringe le società a utilizzare container e strutture aggiuntive acquistate autonomamente». Particolarmente preoccupanti, nella denuncia della rappresentante d’opposizione, gli aspetti legati alla sicurezza. «Il basamento - ha detto - presenta un gradino di 40 centimetri, privo di segnalazione visiva, che ha già provocato due cadute. Contestiamo anche l'assenza di corrimano nelle scalinate e la scarsa distanza tra le file dei sedili. Non si tratta di questioni di gusto, ma di capienza, funzionalità e sicurezza. L’amministrazione deve intervenire almeno sulle criticità più urgenti».

Le repliche

Di diverso avviso il sindaco Ignazio Locci, che rivendica il lavoro svolto e l’investimento complessivo sostenuto dal Comune. «Abbiamo rifatto totalmente lo stadio - ha detto Locci - torri faro, nuovo campo da gioco, tribuna, spogliatoi, bagni per il pubblico e servizi per le associazioni sportive. Respingo le contestazioni sulla sicurezza e sulla funzionalità. L’impianto ha superato tutti i collaudi e le omologazioni. Esteticamente può non piacere, e ci sta, ma sotto il profilo della sicurezza e della funzionalità è perfetto. Ci sono aspetti da perfezionare, come ad esempio, la sostituzione della recinzione con cristalli antisfondamento per migliorare la visuale degli spettatori. È un ottimo impianto, realizzato per i nostri giovani e per i bambini delle scuole calcio. Costa molto al Comune, ma lo sport è importantissimo e ne vale la pena. La nuova tribuna dispone di 500 posti a sedere con seggiolino. La vecchia struttura in cemento armato, era ormai un colabrodo, fradicio, pericoloso e irrecuperabile». Il confronto resta aperto. La partita sul nuovo stadio, insomma, si gioca ormai anche fuori dal campo.

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