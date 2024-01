Scontro politico sulle tasse comunali 

«L’assessore al Bilancio cerca di fare cassa». L’accusa arriva dai gruppi di minoranza “Quartucciu nel cuore” e da quello misto che puntano il dito contro Carlo Secci, esponente della giunta che si occupa delle finanze, colpevole, a detta loro, «di aumentare le tasse per porre rimedio a una gestione del patrimonio poco attenta».

L’aumento delle spese

Per l’opposizione, l’assenza di una corretta programmazione in un’ottica di sostenibilità ambientale oggi pesano come macigni. «Si riscontrano incrementi vertiginosi dei consumi idrici e elettrici per gli usi impropri del patrimonio ma anche nelle nuove opere pubbliche, per la maggior parte impattanti nell’uso di energia», affermano i capigruppo dell’opposizione, Michela Vacca e Franco Paderi. «Un esempio lampante è il campo di via delle Serre, realizzato in erba anziché in sintetico. Il monito su quanto fosse anacronistica una simile scelta è stata accolta dall’attuale maggioranza con supponenza. Oggi, invece, si cerca di correre ai ripari per sostenere le spese di gestione con la soluzione più immediata e facile: l’aumento delle tasse e delle imposte su tutti i cittadini».

Gli incrementi

Nella lista nera ci sono l’aumento dell’imposta per i passi carrabili per la prima abitazione, il canone di concessione e occupazione del suolo pubblico e dell’Irpef. «C’è la necessità di una rimodulazione dell’imposizione tributaria locale», proseguono, «non certo di aumentare le tasse a danno delle poche coraggiose attività commerciali operanti nel territorio, così come è stato fatto. Anziché sostenere le realtà imprenditoriali locali, si sceglie di ridurre la percentuale di esenzione dal 90% al 50%».Per quanto riguarda il passo carrabile, nel 2022 l’amministrazione ha scelto la gratuità per agevolare i proprietari di prime abitazioni e incentivarli all’utilizzo del parcheggio interno con l’obiettivo di ridurre la sosta su strada. «Pare sia stata attivata una sorta di verifica puntuale, di cui tuttavia non si conosce né l'esito né i dati dei presunti trasgressori. Da qui l’illogica decisione che porta alla via della punizione per tutti».Altra incongruenza per la minoranza è la proposta di un affidamento esterno del servizio di riscossione delle imposte. «Da un lato si aumentano le tasse per introitare le casse comunali, dall’altro si svuotano a esclusivo vantaggio della società esterna di riscossione a cui dovrà essere corrisposto un agio».

La replica

Immediata la risposta dell’assessore Secci. «L’aumento dell'addizionale Irpef è stato necessario per far fronte all’incremento generale dei costi dei materiali di manutenzione, del gasolio per il riscaldamento delle scuole, del servizio di tesoreria fino al rinnovo contrattuale dei dipendenti», afferma smentendo l’aumento dei costi di gestione del patrimonio. «È vero è che avendo aggiunto spazi e aree verdi e avendo aperto la nuova biblioteca dobbiamo far fronte a questi costi, ma abbiamo già previsto un piano di censimento, accertamento dell'evasione e di recupero che ci permetterà in breve tempo di riallineare le aliquote».

RIPRODUZIONE RISERVATA