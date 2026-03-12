VaiOnline
Domusnovas.
13 marzo 2026 alle 00:37

Scontro politico sull’acqua: «Sindaca e Giunta si dimettano» 

L’acqua continua ad essere tema di duro scontro ma stavolta arrivano anche le «richieste di dimissioni rivolte a sindaca e maggioranza»da tutti e i componenti della minoranza che annunciano anche di voler «incontrare il Prefetto e verificare eventuali responsabilità penali dell’esecutivo». In una nota i cinque consiglieri spiegano di aver chiesto accesso agli atti (incappando in «discussioni e litigi con i soggetti interessati») sulle ultime analisi idriche e di aver visto comparire improvvisamente, martedì, sul sito della Domuscqua, le analisi riferite ai campionamenti del 7 gennaio che presentavano eccesso di enterococchi (batteri fecali) in tutti e 3 i punti di prelievo. Stante il fatto che, nonostante precise richieste, quelle analisi non vennero rese note nel corso del Consiglio comunale pubblico sull’acqua del 29 gennaio, la minoranza parla di «omissione gravissima». La sindaca Isangela Mascia nega omissioni e parla di «allarmismo ingiustificato ed in malafede rispetto al quale l’Ente si tutelerà. I risultati delle analisi del 7 gennaio sono arrivate al protocollo solo il 19 gennaio ma nel frattempo erano note, per vie ufficiose, le successive del 14, pienamente nella norma e dunque un’ordinanza di divieto aveva poco senso anche perché, a tutela di tutti, era già in vigore l’ordinanza di non potabilità per torbidità fin dal 7 ottobre scorso. La Asl è stata messa a conoscenza di ogni passo e la salute è stata sempre tutelata».

