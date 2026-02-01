VaiOnline
Serramanna.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Scontro politico sulla programmazione delle iniziative culturali  

La convocazione di un tavolo con le associazioni da parte dell’assessore alla Cultura, provoca le critiche della minoranza che chiede la convocazione della Commissione Cultura. Da una parte l’assessore Giovanni Maccioni, dall’altra Carlo Pahler (Serramanna Futura), che dopo l’incontro con la associazioni, convocato dallo stesso Maccioni per programmare le attività culturali per il 2026, ha criticato la scelta. «L’incontro è stato pensato come momento di coordinamento operativo tra associazioni e comitati, finalizzato alla calendarizzazione condivisa delle iniziative per il 2026, al fine di evitare sovrapposizioni», precisa l’assessore. «È singolare che un incontro finalizzato alla programmazione e successivo finanziamento delle attività culturali per l’anno 2026 venga considerato estraneo al perimetro di interesse della Commissione Cultura, il cui ruolo istituzionale è proprio quello di occuparsi di indirizzo e coordinamento delle politiche culturali», ribatte Carlo Pahler. Assessore e consigliere si dicono «disponibili al confronto», ma sullo sfondo resta il nodo del funzionamento delle commissioni consiliari, fin qui poco utilizzate, ma che il nuovo capogruppo di maggioranza Giacomo Dettori ha annunciato, al momento della nomina, «di volere rilanciare». (ig. pil.)

