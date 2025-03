Scontro politico sulla commemorazione 

Le polemiche sullo sfondo della commemorazione del 31 marzo per lo spezzonamento di Monserrato. Il Comune avrebbe infatti organizzato l’evento in memoria delle vittime del bombardamento anglo-americano del 1943 senza invitare i consiglieri di minoranza.

Lo scontro

Questa la miccia che ha acceso lo scontro politico: l’opposizione, compatta, ha scritto al sindaco di aver appreso «con stupore che l’amministrazione ha provveduto a inviare inviti ufficiali per la manifestazione del 31 marzo a Monserrato senza ritenere opportuno informare i consiglieri. Troviamo questa scelta inaccettabile e sintomatica di un modus operandi che esclude chi è stato eletto per rappresentare i cittadini», si legge nella nota firmata dai consiglieri di centrosinistra Maria Francesca Congiu, Efisio Sanna, Franca Cicotto, Valentina Picciau, Andrea Zucca e Massimiliano Cao, e di centrodestra Alberto Corda e Andrea Massidda.

I consiglieri hanno appreso dell’evento solo attraverso l’avviso pubblicato sul sito del Comune venerdì. «Ci chiediamo quale sia il concetto di trasparenza e collaborazione che questa amministrazione intende perseguire», continua la nota. «I consiglieri hanno il diritto e il dovere di essere informati sugli eventi ufficiali. Questo atteggiamento dimostra una gestione autoreferenziale della cosa pubblica». Il giorno dedicato alla memoria si avvicina dunque tra le polemiche. «Riteniamo grave che questa mancanza si sia verificata in occasione della commemorazione del bombardamento del 31 marzo 1943, un tragico evento che merita il massimo rispetto e la più ampia partecipazione istituzionale», conclude la minoranza.

La replica

La risposta del sindaco Tomaso Locci non si fa attendere: «Sono meravigliato, i consiglieri non hanno bisogno di un invito ufficiale, neanche quelli di maggioranza. È gradita la loro partecipazione e sarebbero stati informati una volta arrivata l’ufficialità, ma la delibera di Giunta è passata solo oggi (ieri per chi legge) in quanto aspettavamo risposta dalle autorità». Secondo il primo cittadino, le comunicazioni in passato sono state mandate soltanto quando la commemorazione era prevista in Consiglio. «Rispedisco al mittente le critiche e mi dispiace che venga fatta polemica su un evento che ha toccato 54 famiglie monserratine. La minoranza sa benissimo che viene organizzato qualcosa ogni anno, eppure non è arrivata neanche una proposta. Consiglio di essere più presenti, visto che non si vedono mai alle manifestazioni del Comune». Ha destato stupore anche il fatto che per il 31 il Comune e l’associazione Reduci e Combattenti abbiano organizzato due commemorazioni distinte, ma sul punto il sindaco e il presidente dell’associazione Gianfranco Vacca precisano: le manifestazioni non sono in conflitto e sono stati reciprocamente recapitati gli inviti.