Scontro politico sul nuovo asfalto 

A due mesi dalla fine della stesura, il nuovo asfalto di via Cabras mostra le prime crepe. Se ne sono accorti gli automobilisti che percorrono le corsie in direzione Selargius – quelle verso Pirri sono in rifacimento ora – che tra gennaio e febbraio sono state riasfaltate grazie a un accordo tra Comune ed Enel: all’altezza del campo sportivo, la strada mostra diverse filature.

La paura è che le buone condizioni dell’asfalto durino poco. Secondo l’assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Nonnoi, «una singola porzione rovinata non può far mettere in discussione un ottimo lavoro di seimila metri quadri. Quel punto è più sensibile perché c’è una connessione di sottoservizi, quindi il passaggio degli autobus ha provocato il danneggiamento. Provvederemo al ripristino». L’opposizione è critica: «Già due mesi fa sostenevamo che si trattasse di un intervento tampone, fatto per calmare le proteste», spiega in una nota il gruppo Pauli-La Svolta di Andrea Zucca e Valentina Picciau. «La strada avrebbe bisogno di essere rifatta da zero, altrimenti il problema tornerà sempre a galla. Ma ancora una volta arriviamo quasi a metà anno senza un bilancio approvato dal Consiglio e non è possibile programmare gli interventi più importanti».

A ribattere è il sindaco Tomaso Locci: «Mi meraviglia che due consiglieri esperti non ricordino, dopo dieci anni di mandato, che gli appalti strade vengono finanziati con l’avanzo e non col bilancio di previsione. Altrimenti non sarebbero partiti i lavori in via Monte Marganai. Il bilancio andrà comunque in approvazione a maggio, i tempi si sono allungati per andare incontro alle richieste dell’opposizione di fare più commissioni per affrontare i temi».

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