Scontro politico sui debiti del Comune 

«Cinque sentenze del Tar per non aver pagato l’avvocato della controparte: il Comune ha perso troppo tempo? C’è stata negligenza del sindaco e degli uffici complessivamente considerati?» Sono le domande che i consiglieri di minoranza di Arbus hanno posto al sindaco, Paolo Salis, nell’ultimo Consiglio comunale, a proposito di un debito fuori bilancio di 13.500 euro. Somma che riguardava la condanna del Comune a pagare le spese processuali di una lite fra privati, iniziata per un abuso edilizio e finita col reato di inquinamento acustico. «Ci sono aspetti da chiarire», ha detto il sindaco: «Daremo incarico a un legale prima che arrivino altre sentenze».

Spese processuali

La vicenda giudiziaria è iniziata nel 2023. Il Comune fu chiamato in causa per il “silenzio” in merito al disturbo della quiete pubblica denunciata da un cittadino e condannato a pagare l’avvocato della parte lesa. Alla prima sentenza dello scorso febbraio ne seguirono altre quattro, a distanza di pochi mesi l’una dall’altra: l’ultima il 29 settembre. L’amministrazione, tramite gli uffici, ha respinto qualsiasi colpa, prima sostenendo che “non esistono le condizioni per affermare che l’attività in questione possa risultare acusticamente molesta”, poi che in ogni caso “il lavoro è stato ben svolto fino alla fine”. Concetti ribaditi negli atti dei funzionari: “Benché le sentenze del Tar siano esecutive e impongano il pagamento di quanto dovuto, l’ufficio tecnico ha adempiuto sempre alla richiesta di accesso agli atti, notificata allo stesso avvocato. Si ritiene utile adire a una tutela legale al fine di contestare l’anomalia ed illegittimità dei reiterati ricorsi al Tar”. E il sindaco ha precisato: «Abbiamo verificare la correttezza della procedura. Tutte le istanze del legale hanno avuto risposta, compreso l’accesso agli atti. Ci affideremo ad un avvocato per verificare eventuali responsabilità, il prima possibile per bloccare altri procedimenti».

Mancata difesa

«Il Comune non si è costituito parte civile – ribatte il consigliere Gianni Lussu – e ora il sindaco viene in Aula per dirci che l’avvocato dell’avversario potrebbe aver commesso degli errori, per cui è necessario difenderci. Non sarebbe stato più logico farlo durante il processo? In quella sede avrebbe potuto contestato le responsabilità attribuite al Comune. Meno processi, meno costi per le casse pubbliche e oggi non staremo a discutere di debiti fuori bilancio». Agostino Pilia ha posto l’accento su “omissioni” degli uffici e dell’organo politico: «Lo stesso revisore dei conti, su questo caso ha fatto emergere la necessità di azioni tempestive. Chi ha sbagliato deve pagare. Invierò tutto alla Corte dei conti. La chiarezza è d’obbligo, ancora di più quando sono i cittadini a farne le spese per negligenze degli amministratori».

Il capogruppo, Michele Schirru, annunciando il voto contrario, ha concluso: «Si tagliano servizi essenziali e poi si sprecano soldi per comportamenti superficiali».

