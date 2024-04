Scontro politico su Imu e Tasi 

Gli accertamenti disposti per verificare se i cittadini siano o meno in regola con il pagamento dei tributi comunali hanno provocato polemiche e scontri politici tra maggioranza e opposizione. L’amministrazione guidata da Gabriele Littera ha incaricato una società esterna di fare i controlli, ma le modalità di accertamento non convincono la minoranza consiliare. Da qui la presentazione, da parte del gruppo Serramanna Futura, di un’interrogazione di Carlo Pahler. Il consigliere non ha gradito la risposta del sindaco.

La protesta

Carlo Pahler contesta l’invio di accertamenti per omesso versamento dell’Imu (comprensivi di sanzioni) «a cittadini residenti nel comune di Serramanna, proprietari di prima casa adibita a luogo abituale di residenza». L’abitazione principale, esente dal pagamento dell’Imu, è stata insomma considerata dagli esperti incaricati dal Comune come seconda casa «riscontrando – si legge negli atti – la non coincidenza della dimora abituale con la sua residenza anagrafica». A determinare l’emissione degli accertanti sarebbero i dati forniti dall'Agenzia delle entrate, in particolare quelli relativi al consumo di energia elettrica, non in linea con i parametri minimi Istat. In altre parole: un basso consumo di energia elettrica contrasta con la residenza e la reale dimora nell’immobile che viene, per questo, considerata seconda casa e assoggettata al pagamento dell’Imu.

Le contestazioni

«Quale è la norma che prevede che il risparmio energetico, che porta i consumi sotto la linea dei parametri minimi Istat, comporta un reato tributario per omesso versamento?», insorge Pahler, che interroga il sindaco: «Se conosce quali sono le modalità in cui si svolge li servizio di riscossione e verifica dei crediti Imu e Tasi. Che azioni porterà avanti personalmente il sindaco a fronte delle irregolarità emerse dall’ufficio di Ragioneria? Qual è la provvigione e il costo del servizio per l’azienda a cui è stato affidato li servizio di verifica e riscossione dei crediti relativi ad Imu e Tasi?».

La replica

Il sindaco Gabriele Littera risponde citando il decreto del 2011 che rappresenta un’arma in più per i Comuni nella lotta all’evasione dei tributi e che recita. «Al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali – dice il primo cittadino – e di incentivare la partecipazione dei comuni all’attività di accertamento tributario, i singoli Comuni hanno accesso ai dati contenuti nell’anagrafe tributaria, alla somministrazione di energia elettrica relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio, e ad altre banche dati pubbliche che possano essere rilevanti per il controllo dell’evasione erariale e dei tributi comunali». Insomma: gli 007 comunali hanno, in alcuni casi, evidenziato consumi energetici non conformi agli standard in immobili adibiti a residenza e dimora abituale. Da qui gli accertamento contestati da Carlo Pahler. «L’ufficio ragioneria ha agito nel pieno rispetto della legge – conclude Littera – la spesa per il pagamento del corrispettivo del servizio volto dall’azienda incaricata è pari al 20 per cento dell’incassato».

