Scontro politico su furti e sicurezza 

Botta e risposta, ad Assemini, tra Mario Puddu e gli esponenti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. Oggetto: la sicurezza cittadina alla luce dell’impennata di furti messi a segno nelle ultime settimane a discapito dei negozi di via Sardegna.

Già durante tre mesi fa sulla questione sicurezza si era acceso il dibattito in Consiglio comunale: in quell’occasione Ignazio Pireddu, capogruppo di Forza Italia, aveva suggerito l’assunzione di cinque agenti di Polizia locale e l’istituzione del turno notturno al fine di contrastare la criminalità. «Il sindaco – ricorda l’esponente azzurro – allora rispose che “Assemini non presenta fenomeni di grave criminalità”. Sono contento che si sia ricreduto e prenda atto del fatto che Assemini abbia un problema di sicurezza, soprattutto notturna».

«Gravi problemi»

«Da mesi – interviene Massimo Carboni, portavoce di Fratelli d’Italia – danneggiamenti e furti proseguono indisturbati, a discapito di sicurezza e lavoro dei commercianti. Fatti che si aggiungono a furti d’auto, incendi dolosi, violenza e vandalismo, anche nelle aree agricole. Confidiamo che il primo cittadino si faccia interprete, nelle sedi deputate, dei gravi problemi di sicurezza».

«Campagna elettorale»

«Come al solito c'è chi non perde occasione per strumentalizzare i fatti di cronaca cercando di cavalcare l’onda della notizia», replica con fermezza il sindaco: «Ne sono esempio i commenti di qualche giorno fa, in cui si attribuiva ai lavori delle rotonde l’investimento di una persona nelle strisce pedonali. La continua e ininterrotta campagna elettorale non interessa agli asseminesi. Anche oggi si utilizzano delle affermazioni di tre mesi fa, in cui non si era ancora manifestata questa escalation di atti criminosi. Il problema è sotto la nostra attenzione», prosegue Mario Puddu, che nei giorni scorsi ha detto che chiederà al prefetto di rinforzare gli organici delle forze dell’ordine: «Mi farò portavoce di questa situazione allarmante con gli organi competenti, il prefetto in primis», conferma.

Le forze in campo

«Anche tre mesi fa – aggiunge il sindaco – ho detto chiaramente che queste continue effrazioni ci lasciano tutt'altro che indifferenti. Assemini è tutt’altro che priva di controlli (il corpo di polizia locale consta di tre ufficiali, 15 agenti più due unità di supporto) e il numero di furti non ha niente a ché vedere con quello degli anni ‘90: lo dimostra anche il fatto che Assemini, avendo una percentuale di reati molto inferiore a cittadine con lo stesso numero di abitanti, non aveva potuto accedere a finanziamenti per l’installazione di ulteriori impianti di videosorveglianza. Di nostro – conclude il sindaco – potenzieremo l’impiantistica e intensificheremo i controlli in orari extra dall’ordinario. Ci stiamo lavorando».

