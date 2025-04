Scontro politico per il trasferimento della sede del Gal a Giba 

Polemiche per il trasferimento della sede del Gal che lascia Masainas per Giba. Ma mentre sono in corso le operazioni di trasloco (l’attuale sede dovrebbe ospitare le associazioni di Masainas) si registra la protesta dell’ex vice sindaca Ilaria Portas (attualmente assessora regionale alla Cultura). «Non si può mettere sullo stesso piano la motivazione di necessita di spazi per le associazioni, che pur necessari non sono paragonabili al servizio svolto dall'ente. Masainas ha ricevuto nel 2024 un finanziamento regionale per la realizzazione di un nuovo stabile per le associazioni», dice Portas. Dal canto suo il sindaco Gianluca Pittoni fa sapere che il contratto è scaduto: «La discussione circa l'opportunità del rinnovo del contratto di comodato d'uso gratuito, peraltro sottoscritta per un altro anno da entrambe le parti nel dicembre 2023 (con scadenza concordata al 31 dicembre 2024), è stata nuovamente e ampiamente discussa nel consiglio comunale del 3 settembre scorso».

«Nei mesi scorsi – dice Ilaria Portas, ho chiesto a più riprese agli attuali amministratori di rivedere la loro posizione circa il mancato rinnovo della concessione della sede al Gal Sulcis». Sconfortato anche l'ex sindaco Ivo Melis «C'erano tutte le condizioni per trovare una soluzione». (f. m.)

