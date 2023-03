Scontro politico per i lavoratori stagionali 

Lavori stagionali sulla Costa Verde, la politica locale esce allo scoperto. La consigliera di minoranza, ex assessore al turismo, Annita Tatti, attacca la Giunta: «Alla luce dell’esperienza in merito alla difficoltà di trovare personale, ci chiediamo perché il Comune non abbia organizzato corsi di formazione». Replica il sindaco, Paolo Salis: «Gli alunni dell’Istituto alberghiero verranno impegnati in una sorta di tirocinio formativo nei vari eventi estivi». In mezzo i turisti e i proprietari delle villette estive che ringraziano i gestori delle attività sul mare: «In qualsiasi periodo dell’anno arriviamo, loro sono pronti ad aprire la porta dell’accoglienza».

Manca la formazione

«Parliamo di un litorale - dice Tatti - lontano da paesi e città, 47 chilometri che si snodano in mezzo alla natura incontaminata. Presenti tutto l’anno solo gli operatori turistici. Proprio per questo il Comune ha il dovere di ascoltare i loro bisogni. Se la difficoltà è il personale qualificato, la riposta è organizzare corsi formazioni per i nostri ragazzi. Per non andare lontano a Sanluri si fanno ad Arbus no». E sui giovani che scelgono la valigia per altre località aggiunge: «Spetta a noi garantire le condizioni per restare. Dialogo aperto e ascolto degli uni e degli altri. Invece il nulla. La stessa tassa di soggiorno chiesta a ottobre al Comune dagli albergatori è rimasta lettera morta».

Il Comune

«La problematica del lavoro stagionale – dice il sindaco Paolo Salis – interessa tutta Italia. Addossare le colpe ai datori di lavoro o ai giovani non credo sia la strada giusta per risolvere il problema. Vanno ascoltate le ragioni degli uni e degli altri. Intanto dispiace che alcune strutture non aprono perché non trovano cuochi, camerieri, baristi. La formazione è importante, per questo abbiamo coinvolto i ragazzi dell’Alberghiero a partecipare alle sagre paesane e alle notti bianche, occasione per fare esperienza a contatto con i clienti».