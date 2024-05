Scontro nell’incrocio maledetto 

Un altro incidente, il secondo in tre giorni, sulla Statale 130, sempre nel solito svincolo maledetto, all’altezza di Decimomannu. Coinvolte tre auto e sette persone (tra i quali una bambina di 12 anni): il bilancio è di tre feriti trasportati in ospedale in codice rosso. A preoccupare i soccorritori è stata la dinamica dell’incidente e un’auto ribaltata: i medici del Brotzu, del Santissima Trinità e del Policlinico, dopo gli accertamenti e un periodo di osservazione, hanno dimesso tutti. Il traffico ha subito per due ore forti rallentamenti: nella coda lunga circa un chilometro quasi tutti pendolari in viaggio verso Cagliari.

La dinamica

Il fatto è accaduto poco prima delle 7, all’incrocio tra via San Sperate e la Statale 130. Dalle prime ricostruzioni la dinamica sembra che una Volkswagen Polo nera con all’interno tre donne non si sia fermata allo stop e si è scontrata contro un Mercedes Vito bianco nel quale viaggiavano tre operai diretti a Cagliari. A sua volta il mezzo da lavoro ha colpito, facendola ribaltare, una Dacia Duster bianca guidata da una donna, che in quel momento era ferma allo stop.

Delle sette persone, tre sono state trasportate all’ospedale in codice rosso. Nella Polo viaggiavano tre donne che stavano arrivando dalla provincia di Nuoro per fare alcune visite mediche a Decimomannu. Al volante della Dacia c’era la decimese Marzia Pisano, 56 anni, insegnante della scuola dell’Infanzia di Orroli, dove si stava dirigendo per lavoro. La donna è stata estratta dalle lamiere dell’auto e trasportata al Policlinico di Monserrato con trauma cervicale: è stata dimessa dopo qualche ora. Nel Mercedes Vito viaggiavano invece tre operai della ditta M&O Edil Professional di Luca Fois, rimasti illesi.

Sul posto i vigili del fuoco e quattro ambulanze: una medicalizzata da Cagliari, l’infermieristica India 19 da Uta, l’Alpha 35 da Elmas e l’Alpha 36 dell’Sos Monastir.

Le reazioni

«Da anni», interviene la sindaca Monica Cadeddu, «chiediamo la messa in sicurezza di un incrocio ribattezzato l’incrocio della morte , ma nessuno ci ascolta. È frustrante, ma da parte mia continuerò a chiamare, scrivere pec e chiedere incontri, sperando che il prezzo da pagare non diventi ancora più alto».

«Non sappiamo più come ripeterlo, questa storia deve finire - commenta Ottavio Schirru, portavoce del comitato di sicurezza della Statale 130 - mercoledì 5 giugno alle 18.30 ci sarà una nuova riunione del comitato ma intanto abbiamo chiesto una riunione urgente al Prefetto di Cagliari e alla Presidente della Regione. Se poi la politica continuerà ad ignorarci non avremo altra scelta, marceremo su Cagliari».

