Scontro nella rotondalungo la statale 126, feriti due ciclisti 

Tragedia sfiorata ieri mattina a Carbonia. Per cause da accertare due ciclisti di Portoscuso, che percorrevano la via Nazionale all’altezza della rotonda che porta alla zona del Piano insediamenti produttivi (Pip), nel tratto urbano della trafficatissima statale 126, sono piombati sopra una vettura che li procedeva. Secondo una prima ricostruzione, l’automobile li aveva appena sorpassasi quando, per cause ancora da accertare, avrebbe frenato improvvisamente, forse per un ostacolo improvviso. Ad avere la peggio i due ciclisti Federico Lai e Marco Madeddu, appartenenti entrambi a una società ciclistica di Portoscuso. I due sono stati soccorsi immediatamente da alcuni automobilisti di passaggio in attesa che che arrivassero le ambulanze della Sosago di Gonnesa e la medicalizzata del Sirai: gli operatori sanitari hanno preso in carico i due ciclisti, uno è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai per alcune escoriazioni, l’altro al Santissima Trinità di Cagliari in ambulanza per un grave trauma facciale. Sul posto gli agenti del Commissariato e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi che serviranno ad accertare la dinamica e le cause dell’incidente. Sulla strada, molto trafficata essendo uno della arterie principali per le spiagge del territorio, il traffico ha subito grossi rallentamenti per circa due ore.

Sui social non sono mancate le polemiche pro e contro i ciclisti che percorrono strade molto trafficate sprovviste di pista ciclabile. (f. m.)

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