Scontro nella rotonda del Foro boario, ciclista ferito 

Attimi di paura, nel primo pomeriggio di ieri a Oristano per un incidente avvenuto all’ingresso ovest della città dove c’è stato uno scontro tra un’auto e un ciclista.

L’impatto è avvenuto intorno alle 14 nella grande rotonda del Foro boario, ad avere la peggio è stato un 65enne che attraversava lo slargo in sella alla sua bici. L’uomo è stato investito da una Lancia Delta e a causa del colpo è finito sull’asfalto. Immediato l’allarme e sul posto sono intervenute una squadra del 118 e la polizia municipale. Il ciclista è stato subito curato dall’equipe medica e poi trasportato all’ospedale San Martino in codice giallo a causa dei diversi traumi riportati nella caduta. Solo tanto spavento invece per la donna che era alla guida dell’auto.

Tutta da chiarire la dinamica dell’incidente, gli agenti della Polizia municipale hanno fatto i rilievi per ricostruire i momenti dell’impatto e definire eventuali responsabilità. Da una prima ricostruzione risulta che l’uomo si trovava sul lato della strada di via Sardegna ed era diretto verso piazza Mariano, in quel momento è avvenuto lo scontro con la Lancia Delta.

A quel punto l’impatto è stato inevitabile, l’urto ha scaraventato sul manto stradale il ciclista, trasferito poi in ambulanza al Pronto soccorso.

RIPRODUZIONE RISERVATA