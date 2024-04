Scontro nella rotatoria, lunghe code sulla 130 

Quattro donne ferite, fra cui una suora trasportata in ospedale in codice rosso, e traffico in tilt per un’ora e tre quarti: è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 18 sulla Statale 130 nella rotatoria all’ingresso di Elmas. A restare bloccata fino alle 19,45, quando la circolazione è tornata alla normalità, è stata la corsia in direzione Iglesias.

Due le auto coinvolte: una Fiat Panda su cui viaggiavano tre suore, e una Opel Corsa, con due donne a bordo. Una delle auto viaggiava sulla Statale in direzione Iglesias, l’altra i stava immettendo nella rotatoria provenendo dalla Sp 8 quando è avvenuto l’impatto, violentissimo.

Le auto sono rimaste bloccate sul posto, dove sono arrivate le pattuglie della Polizia municipale di Elmas e cinque ambulanze. Gli operai dell’Anas hanno lavorato fino a sera tarda per ripristinare le condizioni di sicurezza nel tratto in cui si è verificato l’incidente. (a. cu.)

