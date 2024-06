Scontro nella Lega, espulsi i “traditori” 

Umberto Bossi è salvo. Espulso invece Paolo Grimoldi, l’ex segretario della Lega lombarda che alla vigilia delle Europee avrebbe fatto da ventriloquo al Senatur, rivelando il suo voto per Marco Reguzzoni, ex leghista ora con Forza Italia.

A due settimane dalle elezioni, la Lega punisce il dissenso che cova nella vecchia guardia. E lo decide all’unanimità, dopo tre ore di Consiglio federale convocato in trasferta a Roma e guidato da Matteo Salvini. Insieme a Grimoldi, è fuori il consigliere del Veneto Gabriele Michieletto, reo di aver appoggiato la sindaca leghista uscente, Nais Marcin a Scorzè (Venezia) alle ultime amministrative, anziché il candidato di tutto il centrodestra, Giovanni Battista Mestriner. E di aver fatto campagna elettorale per lei, che poi ha perso al ballottaggio.

Nessuna sanzione, invece, verso il fondatore. Prevalgono l'affetto e il rispetto per chi ci ha creduto 40 anni fa e per il popolo del nord a lui più fedele. Bossi, che non si è mai iscritto alla Lega salviniana e perciò non si può cacciare, non ha mai confermato lo strappo nelle urne. Un’ipotesi che Salvini aveva commentato a caldo come «una stranezza», ringraziando però «chi non ha mai tradito» e lasciando la parola ai militanti. E sono proprio loro ad aver chiesto le espulsioni, è l’argomentazione data ora dal partito.

RIPRODUZIONE RISERVATA