Scontro istituzionale sugli indennizzi 

Scontro istituzionale e terremoto politico a Sant’Anna Arresi per il mancato pagamento degli indennizzi per le servitù militari.

Per scongiurare la manifestazione che era in programma per oggi davanti al Comando regionale dell’esercito, il generale Stefano Scanu ha incontrato una delegazione di pescatori del piccolo centro sulcitano e ha mostrato loro una serie di comunicazioni alle quali dal Comune, nonostante i solleciti, non sarebbe mai arrivata alcuna risposta. «Siamo usciti dall’incontro amareggiati - dice Luciano Marica della Uila pesca - perché il generale ci ha dimostrato, carte alla mano, che dal Comune, alle procedure richieste, non c’è stata risposta». L’opposizione del Consiglio comunale passa subito all’attacco. «Presenteremo una richiesta di dimissioni per sindaca e giunta - ha detto Valerio Lecca, consigliere di opposizione - per una realtà come la nostra, è inaccettabile che non si sia provveduto a dare la giusta formazione al personale che si occupa di queste cose. La responsabilità è politica. L’amministrazione chieda scusa e vada a casa». Di far impallinare gli impiegati e di accettare passivamente quanto sostenuto dal comandante regionale dell’esercito però, l’assessore alle Attività produttive non ne ha alcuna voglia. «È un incombenza alla quale abbiamo dedicato un’impiegata - dice Adriana Lobina - hanno modificato loro in corso d’opera la procedura perché si sono ritrovati con i fondi aggrediti, tra l’altro sostenendo pubblicamente di avere solo 14 dei 18 milioni che spettano ai pescatori sardi. Ora pensano di cavarsela addebitando a noi la responsabilità? Non scherziamo. I pescatori hanno un diritto al quale il Ministero deve far fronte, non il Comune».

